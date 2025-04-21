「幽靈連署」領銜人適用選罷法新法 藍白批造謠

檢調大動作偵辦死亡連署偽造文書案，民進黨指當初是藍委修正選罷法加重偽造文書罰則。國民黨立委翁曉玲怒批造謠，中選會當初稱這些罷免案全適用舊法，檢調也依照偽造文書罪、個資法偵辦；民眾黨立法院黨團副總召張啓楷也批評，民進黨搞錯時空背景，完全是睜眼說瞎話。

民進黨中央日前召開記者會指，國民黨修「選罷法」讓連署造假判重罪，修法的是國民黨，違法的是國民黨，抗議司法不公的又是國民黨，難道法律遇到國民黨要轉彎嗎？更酸翁曉玲當時還說「不要以為偽造連署會沒有事」。

據了解，翁曉玲當時只是代表國民黨團三讀後發言，並未修法調高選罷法偽造文書刑責。

翁曉玲表示，中選會審查第一階段通過的罷免案時，曾經發布新聞稿指全部適用舊法，而且根據地檢署發布的新聞稿，也都是以涉嫌偽造文書與違反個資進行偵辦，因此這些案件當然適用舊法，不是適用新法。

另外翁曉玲也質疑中選會作法可議，她說，5年前高雄市前市長韓國瑜罷免案，當時中選會是在罷免案投票結束後，才告發偽造文書案。按照中選會過去慣例，會先審查領銜人交出的連署書，自動排除不合格連署書案件，等到罷免案成立或是投完票後才會告發，中選會現在告發，完全違反前例。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇提到，現在有民進黨立委說國民黨立委修選罷法才被導致罷綠委團體遭調查也是造謠，地檢署根本不是用選罷法辦案，大家反而想問，過去罷免高雄市前市長韓國瑜連署、總統參選人郭台銘連署都出現瑕疵，檢調也不辦；國民黨團首席副書記長羅智強也說，檢調對基隆罷藍委團體查連署人，怎麼沒有去搜民進黨部？對高雄罷綠委團體成員是壓在地、搜起來、關起來，「今天封監督者的口，明天割台灣人民的喉。」

張啓楷表示，目前有送案的罷免案，幾乎全部都適用舊法，而非今年2月18日公布的新法。民進黨搞錯時空背景，連實施的時間點都弄錯，完全是睜眼說瞎話，不用功又想要硬凹，「迴力鏢不是打到國民黨，好幾次都打到民進黨身上」。