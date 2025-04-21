總預算滿月部會喊窮卻不提解凍案 藍：解凍了怎造謠？

總預算話題持續，國民黨立法院黨團今開記者會批民進黨根本「只造謠，不缺錢」，總預算公布已經31天一直造謠，卻不見任何部會向立院提解凍報告，很多內部爆料都指出民進黨根本故意的，預算解凍了還怎麼下鄉造謠？就是要故意拖在那邊，持續賣窮喊冤。

國民黨團今上午於立法院開「民進黨凍結預算 只造謠不缺錢！」記者會，黨團書記長王鴻薇表示，民進黨一路造謠，現在還在講藍白刪預算影響業務執行，之前扯公費留學，近日又扯松山機場建棚經費遭擋而影響救災，但被事實查核中心打臉；如此不斷造謠，但一個多月來，卻沒有任何一件解凍案送到立院。

國民黨立委葛如鈞也說，立委們凍結預算是希望確認政府將錢花在刀口上，政府現在賣窮喊冤，但面對何時提出解凍報告卻支吾其詞，其實很多是書面報告就能解決，31天來為何不願意做？其實已有公務員爆料，政府現在就是下令扣住已經準備好的解凍報告，這樣要怎麼團結？很多民眾已經看不下去。

國民黨團首席副書記長羅智強指出，民進黨不送解凍案是繼續造謠陽謀，現在拿人民權益當人質，只是為鼓動大罷免；爆料者透露是行政院下令不要送解凍案，就是要拖著讓預算凍結在那邊，方便下鄉造謠，不然解凍了怎造謠？這就是政府故意的。