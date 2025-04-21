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影／指政院下令不要送解凍案 藍委：歡迎卓榮泰來打臉

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（中）、羅智強（右）、葛如鈞（左）今天舉行記者會，指中央政府只會到處造謠說預算被刪，只為大罷免。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）、羅智強（右）、葛如鈞（左）今天舉行記者會，指中央政府只會到處造謠說預算被刪，只為大罷免。記者潘俊宏／攝影

網路有自稱中央部會公務員指控政府疑似扣住預算解凍報告引發輿論熱議，國民黨立委王鴻薇、羅智強、葛如鈞今天舉行記者會，指中央只會到處造謠說預算被刪，只為大罷免

葛如鈞表示現在每個委員會的召委都可排審解凍預算，被凍結的預算只需提出報告，接受審查，藍委直呼過去沒有不解凍的情況，但是中央各部會過了一個月都不提預算解凍，現在更有網友爆料是民進黨中央阻止各部會提預算解凍報告，只為了讓能繼續誇大宣講「在野刪凍預算去癱瘓政府」，煽動這個社會分崩裂解。

羅智強表示行政院長卓榮泰，拿人民的權益當人質，造謠從衛生紙沒了、手語老師沒了、長照做不下去、獎學金發不出來等，謠言千百種，很多都被拆穿，現在只剩預算被凍結這塊遮羞布，事實是通過的總預算是歷年最高，現在也有很多人爆料，行政院現在已經下令不要送解凍案，歡迎卓榮泰來打臉。

王鴻薇表示，民進黨為了大罷免到處造謠，不僅利用總預算被刪四處下鄉宣講造謠，也利用司法選擇性辦藍不辦綠，死人連署在罷免高雄市前市長韓國瑜發生、鴻海創辦人郭台銘也有，最後都是簽結無罪，現在罷綠的死人連署案前所未見大動作辦案。

總預算 罷免

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