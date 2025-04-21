藍白明商國是 朱立倫主打「反綠共」爭取在野極大化

國民黨主席朱立倫明將與民眾黨主席黃國昌舉行「在野領袖峰會」共商國是，今先在臉書開砲「民進黨正變成共產黨的形狀」。藍營解讀，朱立倫希望跟藍營對話，也爭取中間選民的對話，「綠共」也是小草可以共鳴的詞，讓在野極大化。

朱立倫號召4月26日上凱道反綠共，黨內高層指出，綠營大罷免的主軸直到凱道，都設定「抗中保台」。朱立倫則是加碼，「反紅共，也反綠共」，重回中華民國主軸、國民黨黨綱黨章的核心價值。

黨內高層表示，司法正義及國家機器踰矩，這是共產黨所為，朱立倫會掌握整體策略與節奏，以社群語彙對戰民進黨，要讓中間選民獲得共鳴，在野極大化，更是提醒賴清德僅是40%選票的總統，60%民眾並不肯定民進黨執政。

該人士表示，在關稅戰因應上，朱立倫結合15縣市首長提出建言與策略，是整軍藍營；明日與黃國昌是結盟在野領袖，奠基叫板賴清德的底氣，進一步喊出「倒賴」，這是街頭的火種，要直取中路與賴清德周旋，不會因黨內選舉及倒閣聲浪有所遲疑。