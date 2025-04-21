願為盧秀燕抬轎 卓伯源：政黨要輪替 黨主席先輪替

彰化縣前縣長卓伯源宣布參選國民黨主席，並表示，民間已有聲音，台灣要政黨輪替，國民黨主席要先輪替。但若台中市長盧秀燕表態參選，他會支持盧秀燕、為其抬轎，同時支持「盧昌配」。

卓伯源今接受POP撞新聞廣播專訪時指出，2024大選有60%民意希望能政黨輪替，國民黨身為最大的在野黨，竟沒有負起責任整合這六成民意，這不是對不起台灣人民的期待嗎？行有不得反求諸己，要政黨輪替，先檢討國民黨哪些做得不夠，「政黨要輪替，主席先輪替」。

卓伯源指出，2022年九合一選舉，他就呼籲新北市長侯友宜組在野大聯盟，把黨主席的權力交給他，徵召侯友宜選總統，如果國民黨聽從他的建議，只要定於一尊，在野就完成整合。他也說，朱立倫把鴻海創辦人郭台銘找出來，「是誰把這個局弄亂的？」

他也提到，去年選前之夜，泛藍在野陣營看最多的TVBS轉播權被民眾黨買走，電視台第一個找的是國民黨，結果國民黨不買，「朱立倫不買，可以告訴我們，大家可以湊錢買，」但朱棄守了，是不是怕侯友宜票太多、怕侯友宜當選，自己被邊緣化？

卓伯源說，朱立倫真的很辛苦，造成人民太痛苦了，真的應該讓他休息。從2016年換柱，他自己選很辛苦；2020年當韓國瑜競選總部主委，也很辛苦；2024年六成民意沒有整合起來，也很辛苦。所以政黨要輪替，主席先輪替，這已經是民間的共識了。

卓伯源說，他已公開宣布，不參選2028立委或總統，全心全力來當造王者。黨主席最重要的任務是促成在野民意的整合，他若當選黨主席，會有好的解決方案，不讓2024挫折的經驗再度重演。不過他也說，自己不一定要當主席，黨內有人民調更高，比他更適合，他就會支持。

主持人黃暐瀚問，如果盧秀燕要選黨主席，參選意願是否會改變？卓伯源說，盧秀燕是他的朋友，兩人在立法院都是老同事，她是一個很溫暖的人，人格特質很適合當領導者，而且盧在中台灣的政績有目共睹，如果盧秀燕要選黨主席，會支持她，為她抬轎。