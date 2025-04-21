快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

影／426上凱道民眾黨角色是什麼？ 江和樹：為的是捍衛柯文哲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於國民黨主席朱立倫要與民眾黨主席黃國昌舉辦在野領袖高峰會，民眾黨中央委員江和樹上午說，民眾黨去是為了要捍衛柯文哲清白。圖／江和樹提供
對於國民黨主席朱立倫要與民眾黨主席黃國昌舉辦在野領袖高峰會，民眾黨中央委員江和樹上午說，民眾黨去是為了要捍衛柯文哲清白。圖／江和樹提供

對於國民黨主席朱立倫要與民眾黨主席黃國昌舉辦在野領袖高峰會，民眾黨中央委員江和樹上午說，民眾黨去是為了要捍衛柯文哲清白，至於國民黨的部分，有些人被收押了，既已進入司法，到底有沒有罪仍應交由司法處理，相信黃國昌主席本身是法律人，也應該了解，不會傻到去做這樣的事情。

江和樹說，兩位主席能坐下來好好談，這是一件好事，因為我們要對抗的是民進黨政府，所以國民黨和民眾黨一定要合作，才能夠對抗，這個大家都很 解。

但是，4月26日民眾黨去的話，要扮演的角色是什麼？應該是司法不公，目的是要捍衛柯文哲清白，讓民眾站出來，這是民眾黨的主張，也是國民黨和民眾黨共同舉辦的盛會，這才是我們要的，不是國民黨說他們要的，而我們（民眾黨）去「讚聲（支持）」這樣會很奇怪。

他說，司法本來就應該要公平，這也是百姓要的，如果司法死了，民主就死了，台灣是民主國家，為什麼會弄到這樣的地步？要抓你就抓你、要押你就押你，（柯文哲案）查了這麼久，沒有金流卻要押人，當然我們是會憤怒的，不管是國民黨也好、民眾黨也好，應該要好好的合作，好好對抗民進黨。

司法 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

力挺蔣萬安倒閣論 醫籲民眾黨出「大絕招」：柯文哲列不分區

柯文哲出庭前囚友喊加油 陳佩琪：這些人通常隔天就被換房

民眾黨共識營留柯文哲座位 黃國昌曝2026選舉策略是討論重點

立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光

相關新聞

籲倒閣救柯討民主 藍青平台「新共和」要給小草一封信

倒閣話題熱烈，不過外界認為民眾黨恐不願參與，適逢明在野高峰會，外界也關注是否有合作契機？藍營青年平台「新共和」發出給「小...

藍白明開在野高峰會 吳思瑤：本質是顧民生還搞政爭？

國民黨主席朱立倫明天將與民眾黨主席黃國昌舉行「在野領袖高峰會」，訴求把「民主還給台灣」，並聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影...

在野黨主席明會面共商國事 黃國昌喊話賴總統共同參與

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌明天將舉行在野領袖峰會共商國是。民眾黨主席黃國昌今天表示，如果民進黨主席賴清德能夠參與...

「幽靈連署」領銜人適用選罷法新法 藍白批造謠

檢調大動作偵辦死亡連署偽造文書案，民進黨指當初是藍委修正選罷法加重偽造文書罰則。國民黨立委翁曉玲怒批造謠，中選會當初稱這...

總預算滿月部會喊窮卻不提解凍案 藍：解凍了怎造謠？

總預算話題持續，國民黨立法院黨團今開記者會批民進黨根本「只造謠，不缺錢」，總預算公布已經31天一直造謠，卻不見任何部會向...

影／指政院下令不要送解凍案 藍委：歡迎卓榮泰來打臉

網路有自稱中央部會公務員指控政府疑似扣住預算解凍報告引發輿論熱議，國民黨立委王鴻薇、羅智強、葛如鈞今天舉行記者會，指中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。