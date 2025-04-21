影／426上凱道民眾黨角色是什麼？ 江和樹：為的是捍衛柯文哲

對於國民黨主席朱立倫要與民眾黨主席黃國昌舉辦在野領袖高峰會，民眾黨中央委員江和樹上午說，民眾黨去是為了要捍衛柯文哲清白，至於國民黨的部分，有些人被收押了，既已進入司法，到底有沒有罪仍應交由司法處理，相信黃國昌主席本身是法律人，也應該了解，不會傻到去做這樣的事情。

江和樹說，兩位主席能坐下來好好談，這是一件好事，因為我們要對抗的是民進黨政府，所以國民黨和民眾黨一定要合作，才能夠對抗，這個大家都很 解。

但是，4月26日民眾黨去的話，要扮演的角色是什麼？應該是司法不公，目的是要捍衛柯文哲清白，讓民眾站出來，這是民眾黨的主張，也是國民黨和民眾黨共同舉辦的盛會，這才是我們要的，不是國民黨說他們要的，而我們（民眾黨）去「讚聲（支持）」這樣會很奇怪。

他說，司法本來就應該要公平，這也是百姓要的，如果司法死了，民主就死了，台灣是民主國家，為什麼會弄到這樣的地步？要抓你就抓你、要押你就押你，（柯文哲案）查了這麼久，沒有金流卻要押人，當然我們是會憤怒的，不管是國民黨也好、民眾黨也好，應該要好好的合作，好好對抗民進黨。