吳釗燮未請假就缺席立院共諜專報 黃國昌怒批耍官威

近期執政黨助理共諜案連環爆，就連國安會秘書長吳釗燮於外交部長任內的助理也淪陷。立法院司委會今天針對「共諜滲透進行檢討」專題報告，吳釗燮卻沒請假也未到，引發民眾黨立委黃國昌痛批耍官威很大，更要求召委吳宗憲依前例給予譴責。

立法院司法及法制委員會今天針對「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告，邀請司法院、法務部、國安會等官員列席並備詢。不過吳釗燮竟然未到場，國民黨召委吳宗憲也證實沒有收到請假單。

黃國昌怒轟，吳釗燮親信涉及共諜洩密案可以說是目前共諜案件中，層級最高、態樣最嚴重的，司法委員會在排這麼重要的報告下，竟然沒有經過主席的同意，國安會半個人都沒有到場。

黃國昌說，國安會組織法第8條明訂，國安會及其所屬的國安局是受立法院監督，法條白紙黑字寫得非常明確，國安會、吳釗燮不知道是尷尬？還是心虛不敢來？難道國家安全會議組織法第8條受立院監督是形同具文嗎？

吳宗憲表示，時任民進黨立委段宜康擔任召委時，曾對國安會不到場給予嚴厲批判。根據過去紀錄，現任國防部長顧立雄時任國安會秘書長時，因公無法列席委員會但有請假，「不曉得為何顧立雄做得到，吳釗燮為何做不到？」

黃國昌批評，2013年10月16日民進黨段宜康召委在內政委員會排專案報告，邀請國安會秘書長列席但卻沒來，當時段宜康、現任監察院秘書長李俊俋、現任高雄市長陳其邁提案譴責國安會，請問吳釗燮是否心虛？請召委麻煩議事人員儘速聯繫國安會。