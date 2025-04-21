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立院共諜案報告國安會未列席 黃國昌怒批耍官威

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
近日執政黨高層內部頻爆出共諜案，包括國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的助理也涉入其中。立法院司法及法制委員會今天邀集司法院、法務部、國安會等行政部會列席，並備質詢，排定「共諜滲透進行檢討等」專題報告，國安會在應邀列席名單卻未派人到場，也沒請假，引發民眾黨立委黃國昌痛批耍官威，更要求召委吳宗憲依前例譴責。記者林俊良／攝影
近日執政黨高層內部頻爆出共諜案，包括國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的助理也涉入其中。立法院司法及法制委員會今天邀集司法院、法務部、國安會等行政部會列席，並備質詢，排定「共諜滲透進行檢討等」專題報告，國安會在應邀列席名單卻未派人到場，也沒請假，引發民眾黨立委黃國昌痛批耍官威，更要求召委吳宗憲依前例譴責。記者林俊良／攝影

近日執政黨高層內部頻爆出共諜案，包括國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的助理也涉入其中。立法院司法及法制委員會今天邀集司法院、法務部、國安會等行政部會列席，並備質詢，排定「共諜滲透進行檢討等」專題報告，國安會在應邀列席名單卻未派人到場，也沒請假，引發民眾黨立委黃國昌痛批耍官威，更要求召委吳宗憲依前例譴責。

今天應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，排案的國民黨召委吳宗憲也證實沒有收到國安會請假，他表示，國安會確實沒請假，有一個人到辦公室拿著信封，助理問到時回覆「想要請假」，但卻沒有跟召委本人講，所以在未經同意下，並未收下所謂的請假信封。黃國昌指出，國安會秘書長吳釗燮親信涉及共諜洩密案，可以說是目前在國安案件中，層級、態樣最高、最嚴重，今天委員會在排這麼重要的報告下，國安會竟然半個人都沒有到場。委員會主席吳宗憲提及，時任民進黨立委段宜康擔任召委時，有就國安會不到場嚴厲批判過，所以民進黨擔任召委時，也有對國安會不來有意見。他再提到過往紀錄上，顧立雄擔任國安會秘書長時，因公無法列席委員會是都有請假，不曉得顧立雄做得到，為什麼吳釗燮做不到。

立法院司法法制委員會今召開「共諜滲透進行檢討等」專題報告會議，應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，排案的國民黨召委吳宗憲也證實沒有收到國安會請假，吳宗憲表示，顧立雄擔任國安會秘書長時，因公無法列席委員會是都有請假，不曉得顧立雄做得到，為什麼吳釗燮做不到。記者林俊良／攝影
立法院司法法制委員會今召開「共諜滲透進行檢討等」專題報告會議，應邀列席委員會的國安會秘書長吳釗燮並未到場，排案的國民黨召委吳宗憲也證實沒有收到國安會請假，吳宗憲表示，顧立雄擔任國安會秘書長時，因公無法列席委員會是都有請假，不曉得顧立雄做得到，為什麼吳釗燮做不到。記者林俊良／攝影

吳釗燮 國安會

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