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【重磅快評】「XX同路人」 賴清德師法毛澤東？

聯合報／ 主筆室
前總統陳水扁發表公開演說表示，擔任總統就是要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法，不能說意見不一樣就是「XX同路人」。記者曾吉松／攝影
前總統陳水扁發表公開演說表示，擔任總統就是要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法，不能說意見不一樣就是「XX同路人」。記者曾吉松／攝影

民進黨推動「抗中保台大罷免」，前總統陳水扁前天隔空喊話賴清德總統說，民主真正的內涵，對少數聲音要尊重、包容，不能說意見不一樣就是「XX同路人」。民進黨101招就是抹紅貼標籤，再派「綠衛兵」狂吠亂咬，這一招就是效法鬥爭老祖宗毛澤東，難怪許多網友大酸，「不到台灣，不知道文革還在搞」。

毛澤東有句名言：「與天鬥，其樂無窮；與地鬥，其樂無窮；與人鬥，其樂無窮」，成為一生鬥爭的寫照。毛澤東頃全國之力發動文化大革命，縱容紅衛兵大搞革命，鬥地主、鬥黑五類等全面性政治鬥爭，在中國大陸造成驚天動地的巨變。毛澤東曾說，「鬥爭是團結的手段，團結是鬥爭的目的；以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡」，鬥爭失敗再鬥爭、再失敗再鬥爭，直至勝利為止。

民進黨幾乎是複製毛澤東鬥爭術，先揮舞抗中保台大纛，把對手抹紅成「中共同路人」，只要有不同意見就打成民進黨口中的黑五類，隨之派出網軍、側翼出征圍剿，再動用國家機器發動全台大罷免，全台要津幾乎都可見罷藍團體擺攤，被收所、聲押的卻是罷綠團體，檢調東廠化造成「辦藍不辦綠」結果。台中市長盧秀燕說重話表示，她從政30年以來，現在是國家司法機器濫用最嚴重的時候。

民進黨一邊喊團結、一邊搞鬥爭，貫徹毛澤東「鬥爭是團結的手段」路線，正所謂「天下大亂、形勢大好」，賴總統少數執政卻不退讓，寄望以文革式大罷免促成立委席次大躍進；毛澤東主張「鬥爭失敗再鬥爭」、賴清德遂行「覆議不過再釋憲」，賴清德總統心目中的鬥爭式團結，就是要達成民進黨完全執政，民進黨雖然號稱「反中」，在鬥爭的路數上卻意外與共產黨師出同門。

國民黨是標準的鬥爭失敗政黨，內鬥內行、外鬥外行，過去鬥輸共產黨，如今更是民進黨的手下敗將。民進黨則是鬥爭起家的政黨，內鬥內行、外鬥更內行，民進黨最有戰鬥力的新潮流系就是「仿列寧式派系」，以政協菁英集體領導，新系向來好鬥成性，新系要角蕭美琴、蔡其昌、段宜康等人則曾被深綠反批為「11寇」；民進黨各派系慣以鬥爭來強化手中權力，扁主政時、獨派當家，賴執政後、新系扶正，鬥爭是唯一不變的DNA。

民進黨一定不承認「賴主席師法毛主席」之說，但府院黨最近爆出一籮筐共諜案，檢調風聲鶴唳追殺罷綠團體、對於危害國安的共諜卻輕輕帶過；檢調「重罷免、輕共諜」，令外界不禁驚覺，踏破鐵鞋無覓處，綠共藏在總統府，「XX同路人」竟是自己人，毛主席的路線，賴主席似乎正在路上，難怪台北市長蔣萬安痛批，「民進黨是共產黨的走狗」。

失敗 毛澤東 民進黨

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