冷眼集／「賴17條」以國安為名 民眾憂成犧牲品

賴清德總統以國安之名推「賴十七條」，政策曝光一個多月，就已引爆寒蟬效應，赴陸交流，甚至是台灣內部相關活動避而遠之；畢竟，政府反共態度滲透至社會各層面，近期司法辦案涉及政治案例又層出不窮，政府不只是「擴權」，更是「極權」，人人都深怕成為賴政府「反共」之下的犧牲品。

台灣走過威權政府時期，過去政府為國安限縮人民參政權利，人民即便只有有限的「民主」，但在政治之外仍有很大的「自由」；如今「賴十七條」卻從許多方面限縮人員交流，雖非禁止人身行動，卻形同明白恐嚇。賴政府近期一系列動用司法打擊政敵情況下，人民又怎敢冒險？

賴政府現在不只是將手伸進司法，「賴十七條」內容顯示，只要有關中共的任何領域交流，都可能是「滲透」，所以從經濟、文化、教育、社會、宗教等各領域都要管制，如此的賴政府，已經超越威權，成為新的「極權」，下一步控管的恐怕不只交流，連境內活動都要管制。

其實從賴政府及民間側翼一連串作為可見端倪，因為視對岸教育為「統戰」，所以封殺眾多大陸大學學歷；社群也被視為統戰，所以封殺抖音、小紅書；甚至旅遊也是統戰，所以可任意指網紅去大陸拍旅遊片是「賺紅錢」；更誇張的是零食也是統戰，所以螺螄粉、魔芋爽等大陸零食都不能吃。

怪不得，鬧出「要飯說」的民進黨立委伍麗華助理楊舒雅說「所有事情都是政治」，從政府到黨籍國會助理，統統在做「泛政治化」工程，任何事情都要冠上「國安」、「反共」之名，但字字句句「出口轉內銷」，砲口對準台灣內部，不只攻擊在野黨，更成為大罷免子彈，以國安之名，行打擊異己之實。