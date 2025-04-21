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藍營提立院延會 在野拚民生法案

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷林銘翰／台北報導
立法院本周將有兩大民生法案攻防，包含國民黨立委提案普發現金常態化的《預算法》，當稅收超徵達一定程度即須辦理普發現金。 圖／聯合報系資料照片
立法院本周將有兩大民生法案攻防，包含國民黨立委提案普發現金常態化的《預算法》，當稅收超徵達一定程度即須辦理普發現金。 圖／聯合報系資料照片

朝野爭議讓立法院多次陷入空轉，國民黨立法院黨團提案本會期延會至七月底，將交黨團協商，除為因應美國關稅，也盼能繳出民生法案成績單。民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團對延會沒有預設立場。但她質疑，藍白似乎重點放在普發現金，說穿了就是「花國庫的錢去救罷免」，當聖誕老公公。

國民黨團表示，將力推「還錢於民、還假於民」等重大民生法案；民眾黨團也同樣推該兩主軸，並批民進黨一毛不拔。吳思瑤認為，當前應該優先支持行政院因應美國關稅政策所提的特別條例；若要延會，也應審查有正當性的國安法案，而非大撒幣。

國民黨團總召傅崐萁感嘆，很多民生案子都是面臨壓線迫切危機，「執政者不想做事，國民黨還想對人民負責」。民眾黨團副總召張啓楷表示，該黨團積極推動還財於民、還假於民，包含主張普發現金六千元，反觀民進黨團仍然一毛不拔。

傅崐萁 吳思瑤 國民黨 張啓楷 民進黨 美國

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