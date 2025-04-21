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藍營提立院延會 在野拚民生法案
朝野爭議讓立法院多次陷入空轉，國民黨立法院黨團提案本會期延會至七月底，將交黨團協商，除為因應美國關稅，也盼能繳出民生法案成績單。民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團對延會沒有預設立場。但她質疑，藍白似乎重點放在普發現金，說穿了就是「花國庫的錢去救罷免」，當聖誕老公公。
國民黨團表示，將力推「還錢於民、還假於民」等重大民生法案；民眾黨團也同樣推該兩主軸，並批民進黨一毛不拔。吳思瑤認為，當前應該優先支持行政院因應美國關稅政策所提的特別條例；若要延會，也應審查有正當性的國安法案，而非大撒幣。
國民黨團總召傅崐萁感嘆，很多民生案子都是面臨壓線迫切危機，「執政者不想做事，國民黨還想對人民負責」。民眾黨團副總召張啓楷表示，該黨團積極推動還財於民、還假於民，包含主張普發現金六千元，反觀民進黨團仍然一毛不拔。
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