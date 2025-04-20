立委提案行政區劃遭否決應交公投 內政部：有待斟酌

立法院內政委員會明天將審查「行政區劃法草案」。立委提案指出，行政區劃計畫區域中央若不予核定，應交公民複決；內政部表示，涉及公投有待斟酌，以各國推動行政區劃經驗觀察，公投並非必然程序。

內政委員會召委牛煦庭明天排審「行政區劃法」草案，目前共有國民黨立委牛煦庭、邱鎮軍所提的2版本草案。

牛煦庭在提案說明中指出，現行行政區域的新設、廢止或調整，除村里鄰的編組及調整，或縣市合併改制直轄市等事項，在「地方制度法」已有規定外，至今未有法源依據。但經時代更迭、社會變遷、人口流動、產業結構轉變、區域發展等因素所形成的空間變遷，部分行政區域亟待調整。

牛煦庭說，調整後得以符合實際生活圈及產業發展趨勢，並提升地方治理品質與施政效能，及建立公平合理的行政區劃程序，以因應未來推動行政區劃的迫切需求，因此擬具「行政區劃法」草案。

草案指出，行政區劃計畫從擬訂草案到審議通過，需耗費大量人力、物力及時間，且承載人民的期待，但若行政院或中央主管機關最後不予核定，將前功盡棄。因此草案明定，「行政院或中央主管機關認應不予核定者，應於60日內交付該行政區劃計畫區域公民複決」。

據內政部送至立法院的書面報告表示，從民國81年起，推動行政區劃相關立法工作，曾6度報經行政院函送立法院審議，但未完成立法。主要原因是各界對行政區劃調整的實體藍圖存有不同看法，而立法未獲致共識。

內政部說，在109年12月21日將「行政區劃程序法」草案函報行政院審查，並針對行政院所提立法原則疑義，在111年辦理專家學者諮詢會議、112年辦理委託研究，並在113年將研處意見報行政院參酌續審。

內政部指出，立委提案涉及公投部分，容有待斟酌之處。現行公投法似未禁止行政區劃相關事項作為公投提案，但究竟適用全國性或地方性公投，尚需探究。且涉及2個以上區域的居民，如何界定提案人、連署人、投票權人範圍，哪個縣市政府作為公投主辦機關，都值得進一步探究。

內政部表示，據112年辦理委託研究結果，以各國推動行政區劃經驗觀察，公投並非必然程序，且可能因為程序及要件繁複，而成為無法處理行政區劃的原因；現行地方制度法中，有關改制直轄市的程序，也未有公民投票程序。

依地方制度法規定，直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）及區之新設、廢止或調整，「依法律規定行之」，但現行法沒有相關規範。內政部在101年、109年，分別曾提出行政區劃法草案、行政區劃程序法草案，但都未能走完立法程序。