昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

賴清德總統日前才剛提出國安五大威脅、17項反中共滲透措施，結果近期曝光的共諜案全都是綠營人士涉案，且府院黨全部淪陷；「綠共」宛如肉粽串，綠營內部坦言，確實讓長期「抗中保台」的民進黨顏面無光，但也印證中共對台滲透極其嚴重。不過，要推動國安法制大修法必須與在野黨配合，在當今朝野對立的情勢下，恐怕並不樂觀。

2025-04-20 11:31