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昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

南韓下周上川普關稅談判桌！韓媒曝美國主動聯繫 雙方陣容曝光

昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統陳水扁。本報系資料照片
前總統陳水扁。本報系資料照片

司法系統大規模偵辦幽靈連署，進一步激化藍綠對抗態勢，國民黨主席朱立倫號召下周六（26日）上街頭，藍營支持者喊出紅衫軍再起；有網友在社群平台Threads發文提到，當年紅衫軍大舉集結嚇到時任總統陳水扁，若民憤高漲不去，陳水扁有武力鎮壓計畫，只是被美方警告才沒有發生大規模死傷；陳水扁在底下留言，「完全胡扯瞎掰！」

這則發文現在已被刪除，該網友稍早的發文指，當年紅衫軍滿到溢出的人河，真的有嚇到阿扁，據傳聞，當晚沒散去的人欲推倒拒馬抗議，陳水扁早就調派軍隊保護他，「若民憤高漲不去，阿扁有武力鎮壓的計劃，只是被美方警告，當晚才沒有發生大規模的死傷。」

該網友表示，426人民勢必要上凱道大聲告訴賴：我們反獨裁！可我覺得賴比扁更怕死，有隨時武力鎮壓的準備。希望大家在發生遊行結束後，不要逗留，早點回家，賴心狠手辣，已經瘋狂。」

前總統陳水扁在底下留言：「完全胡扯瞎掰！」

凱道 司法 拒馬 陳水扁

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