昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰
司法系統大規模偵辦幽靈連署，進一步激化藍綠對抗態勢，國民黨主席朱立倫號召下周六（26日）上街頭，藍營支持者喊出紅衫軍再起；有網友在社群平台Threads發文提到，當年紅衫軍大舉集結嚇到時任總統陳水扁，若民憤高漲不去，陳水扁有武力鎮壓計畫，只是被美方警告才沒有發生大規模死傷；陳水扁在底下留言，「完全胡扯瞎掰！」
這則發文現在已被刪除，該網友稍早的發文指，當年紅衫軍滿到溢出的人河，真的有嚇到阿扁，據傳聞，當晚沒散去的人欲推倒拒馬抗議，陳水扁早就調派軍隊保護他，「若民憤高漲不去，阿扁有武力鎮壓的計劃，只是被美方警告，當晚才沒有發生大規模的死傷。」
該網友表示，426人民勢必要上凱道大聲告訴賴：我們反獨裁！可我覺得賴比扁更怕死，有隨時武力鎮壓的準備。希望大家在發生遊行結束後，不要逗留，早點回家，賴心狠手辣，已經瘋狂。」
前總統陳水扁在底下留言：「完全胡扯瞎掰！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言