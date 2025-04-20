風聲鶴唳像戒嚴？ 學者：不符合定義

針對有人批評總統賴清德透過頒布賴17條、大罷免、檢調搜索、法案覆議，讓朝野陷入無盡對抗，如今台灣已經形同戒嚴。學者陳俐甫20日受訪時認為，韓國戒嚴殷鑑不遠、條件也不符合，總統賴清德應該不會輕易發動戒嚴。學者曲兆祥受訪時則說，執政黨目的就是要癱瘓在野黨，內部要和解並不容易，要看外部因素，如美國關稅或中國軍事威脅。

近來行政院長卓榮泰提出6次覆議都失敗，司法院因為《憲訴法》新規定無法運作，監察院則針對國會改革與總預算提出釋憲，且近來檢方積極調查共諜與搜索偵辦疑似假連署，致使社會已陷入朝野對立，國會癱瘓，有輿論便認為，如今台灣的氛圍愈來愈像戒嚴了。

南韓戒嚴殷鑑不遠

對此，台灣教授協會會長陳俐甫受訪時指出，如今並沒有構成實施戒嚴的狀況，因為包括對行政院長提出不信任案、解散國會與緊急命令權都沒有使用，戒嚴對賴總統來說是最不得已的選項，若前面還有民主手段尚未運用，任意發動戒嚴就會像前南韓總統尹錫悅一樣，恐面臨政治生命的終結。

他指出，國民黨與民眾黨若真的是民意多數，照理說應該會支持倒閣，但如今兩黨可能都受到人民制約，因此雖然台北市長蔣萬安喊說要倒閣，但國民黨與民眾黨仍猶疑不決。陳俐甫強調，如今台灣有一半民眾沒經歷過戒嚴，另外一半對於戒嚴則可能持反對立場，除非有中共軍事行動危及我國，才有戒嚴發動的條件。

目前沒有戒嚴條件

「戒嚴是有條件的！」台師大政研所教授曲兆祥受訪時強調，《戒嚴法》相關法規都有規定，包括「明確」且「立即」的威脅，但如今兩岸關係雖緊張，但並沒有如此種類的威脅；此外還有經濟崩潰、大型流行病等因素，但美國總統川普的關稅戰是全球性的，之前新冠疫情也沒有戒嚴，也會讓如今發動戒嚴的正當性不足。

但曲兆祥指出，如今執政黨從行政院到立法院，就是要拖延在野黨立法的進程，包括行政院多次提覆議、民進黨癱瘓國會等，從立委去年2月新會期開始，目前已經歷經3個會期，前兩個會期執政黨除了總預算以外，並沒有提出多項重大的法案，反觀在野黨每個會期都有提出重大法案。

在野黨確實感受壓力

「民進黨透過大罷免，確實讓國民黨立委感受壓力！」曲兆祥指出，如今連國民黨黨鞭傅崐萁的態度，比起前面2個會期都熄火了不少，民眾黨目前專注在營救柯文哲，國民黨連蔣萬安都要跳到第一線，執政黨雖然沒有宣布戒嚴，但也透過各種手段讓在野黨不敢積極發揮監督功能。

曲兆祥研判，國內若能有政黨大和解，各黨主席進行會談最好，但以目前對峙局勢來看不太可能，可能就要看外部情勢如何影響選民投票意願，包括美國關稅戰，或是中國軍事威脅對台灣民眾觀感的影響，若遇到國際重大事件，民眾期待各黨放下對立下，朝野才有協調的可能。

【更多精采內容，詳見 】