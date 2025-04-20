性別平等教育日 民進黨：互相尊重從政治日常做起
今天是性別平等教育日，民進黨透過臉書呼籲，互相尊重就從政治的日常做起，不要把性別氣質當成攻擊工具，好好尊重每一個人做自己的權利。
民進黨表示，25年前的這一天，玫瑰少年葉永鋕不幸逝世，促使台灣社會加速思考性別平等教育的重要，而後催生「性別平等教育法」，4月20日也被訂定為性別平等教育日。
民進黨說，25年來，民進黨堅持走在性平的道路上，一點一滴制定、修改法制，包括性平三法、性暴力犯罪防制四法、跟蹤騷擾防治法等。努力破除歧視與污名，捍衛多元性別氣質的展現，更讓台灣成為亞洲第一個實現婚姻平權的國家。
民進黨指出，在日常生活的實踐中，每一個人都可以為性別平權做出細微但重要的貢獻，包括，在討論任何事情時，不拿性別氣質來嘲諷、辱罵任何人，哪怕是對方政治立場不同，也一樣；不論是在網路上還是在實體的政治集會中，制止及譴責和性別有關的暴力行為、歧視言論，也都是你我的責任。
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