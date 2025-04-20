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吳釗燮愛將涉共諜案 當年他推薦何仁傑入黨嘆：「惦惦」鄰居感到驚訝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案遭收押禁見，何是宜蘭人，但地方幾乎無人聽過這號「神秘人物」，更好奇是誰推薦他入黨？鄰居印象中的何仁傑「惦惦」古意、話不多，很難相信他會牽扯上共諜案。本報資料照片
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案遭收押禁見，何是宜蘭人，但地方幾乎無人聽過這號「神秘人物」，更好奇是誰推薦他入黨？鄰居印象中的何仁傑「惦惦」古意、話不多，很難相信他會牽扯上共諜案。本報資料照片

國安會秘書長吳釗燮的愛將何仁傑涉共諜案遭收押，震驚各界，上周宜蘭縣黨部開除其黨籍，大家才知道他是宜蘭人。據了解，這號「神秘人物」是由前五結鄉民代表陳啟生推薦入黨，鄰居印象中的何仁傑「惦惦」話不多，個性不虛華，也不會去複雜應酬場合，聽聞何涉入共諜案都感到驚訝，難以置信。

綠營共諜案連環爆，繼民進黨前民主學院副主任邱世元遭調查收押後，吳釗燮擔任外交部長時相當器重的貼身機要何仁傑也遭羈押禁見。

何仁傑在地方上待不久，他到民進黨中央黨部時，吳釗燮擔任黨部秘書長，何是貼身秘書，一路跟隨吳，直到吳釗燮出任外交部長，何擔任諮議負責協助安排行程。去年3月何疑涉共諜案「被離職」，9月何仁傑的母親往生，吳釗燮出席告別式，兩人關係可見一斑。

何仁傑涉案遭收押禁見，民進黨宜蘭縣黨部接獲中央黨部通知時才知道何是宜蘭黨員，縣黨部上周緊急召開執評委會議開除其黨籍。消息傳出後地方震驚，就連很多民進黨地方資深黨員都不知道這號「神秘人物」，更好奇他是由何人推薦入黨？

據了解，何仁傑是五結鄉人，2012年由前五結鄉民代表陳啟生推薦入黨，陳啟生坦承13年前推薦何與母親等人一起入黨，當時何仁傑大約30歲。陳啟生表示，他與何家是鄰居，何仁傑是家中獨子，平常何家有什麼大小事，通常都會找他協助幫忙，推薦入黨也是很自然的事。

前縣議員黃適超說，何仁傑畢業當兵後，當時他正好參選縣議員，何仁傑曾在他的競選服務處幫忙過幾個月，「惦惦」乖乖的。

陳啟生說，何仁傑話不多，個性溫和好相處，父母親也都是古意人，幫忙議員選務後沒多久就去中央黨部，地方少接觸，所以大家不熟悉；邱世元偶爾會到宜蘭找大家一起吃飯， 何仁傑對於複雜應酬場合會推辭稱「不方便去」，「算是有分寸，潔身自愛的人」，如今卻傳出涉共諜案，真的讓人很驚訝。

據了解，何仁傑被羈押前曾私下對友人說：「被尋歡（邱綽號金尋歡）害了」。陳啟生表示，共諜案爆發前幾天，何仁傑曾回宜蘭找他討論處理私事，當時覺得對方講話「怪怪的」，言談緊張似有「異樣」，最後何說「以後回來再跟你講」，沒想到幾天後就被收押，何算是對朋友拜託的事都會相挺的人，應該不致於主動涉入共諜案牟利賺錢。

國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案遭收押禁見，何是宜蘭人，但地方幾乎無人聽過這號「神秘人物」，更好奇是誰推薦他入黨？鄰居印象中的何仁傑「惦惦」古意、話不多，很難相信他會牽扯上共諜案。本報資料照片
國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑涉共諜案遭收押禁見，何是宜蘭人，但地方幾乎無人聽過這號「神秘人物」，更好奇是誰推薦他入黨？鄰居印象中的何仁傑「惦惦」古意、話不多，很難相信他會牽扯上共諜案。本報資料照片

共諜 吳釗燮 宜蘭 民進黨

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