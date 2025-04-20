吳釗燮愛將涉共諜案 當年他推薦何仁傑入黨嘆：「惦惦」鄰居感到驚訝

國安會秘書長吳釗燮的愛將何仁傑涉共諜案遭收押，震驚各界，上周宜蘭縣黨部開除其黨籍，大家才知道他是宜蘭人。據了解，這號「神秘人物」是由前五結鄉民代表陳啟生推薦入黨，鄰居印象中的何仁傑「惦惦」話不多，個性不虛華，也不會去複雜應酬場合，聽聞何涉入共諜案都感到驚訝，難以置信。

綠營共諜案連環爆，繼民進黨前民主學院副主任邱世元遭調查收押後，吳釗燮擔任外交部長時相當器重的貼身機要何仁傑也遭羈押禁見。

何仁傑在地方上待不久，他到民進黨中央黨部時，吳釗燮擔任黨部秘書長，何是貼身秘書，一路跟隨吳，直到吳釗燮出任外交部長，何擔任諮議負責協助安排行程。去年3月何疑涉共諜案「被離職」，9月何仁傑的母親往生，吳釗燮出席告別式，兩人關係可見一斑。

何仁傑涉案遭收押禁見，民進黨宜蘭縣黨部接獲中央黨部通知時才知道何是宜蘭黨員，縣黨部上周緊急召開執評委會議開除其黨籍。消息傳出後地方震驚，就連很多民進黨地方資深黨員都不知道這號「神秘人物」，更好奇他是由何人推薦入黨？

據了解，何仁傑是五結鄉人，2012年由前五結鄉民代表陳啟生推薦入黨，陳啟生坦承13年前推薦何與母親等人一起入黨，當時何仁傑大約30歲。陳啟生表示，他與何家是鄰居，何仁傑是家中獨子，平常何家有什麼大小事，通常都會找他協助幫忙，推薦入黨也是很自然的事。

前縣議員黃適超說，何仁傑畢業當兵後，當時他正好參選縣議員，何仁傑曾在他的競選服務處幫忙過幾個月，「惦惦」乖乖的。

陳啟生說，何仁傑話不多，個性溫和好相處，父母親也都是古意人，幫忙議員選務後沒多久就去中央黨部，地方少接觸，所以大家不熟悉；邱世元偶爾會到宜蘭找大家一起吃飯， 何仁傑對於複雜應酬場合會推辭稱「不方便去」，「算是有分寸，潔身自愛的人」，如今卻傳出涉共諜案，真的讓人很驚訝。