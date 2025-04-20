邱垂正率陸委會路跑 宣導國人赴陸港澳上網登錄

陸委會主委邱垂正、副主委沈有忠20日上午率領陸委會和海基會同仁，參與內湖科技園區發展協會主辦的第5屆「台北科技盃愛地球公益路跑」。邱垂正表示，內湖科學園區有許多廠商經常需要前往中國大陸出差，他藉此活動宣導民眾赴陸港澳前上網登錄，以確保人身安全。

邱垂正與沈有忠分別參加5公里與10公里的路跑。在路跑結束後，邱垂正表示，海基會在大直地區，也是內科發展協會的一重要機構，除參加各種公益活動之外，之前海基會參加內科捐血的活動，也是響應內科協會舉辦的活動。今日公益路跑，陸委會、海基會同仁參加踴躍，這些都是同仁自發參加，不管是21公里，10公里，5公里，都有人參加。藉此，陸委會也要向民眾宣導赴陸港澳登錄系統，因為迄今已有多名國人在中國大陸遭不當拘留。

邱垂正表示，內湖科學園區諸多廠商，往往都需要到中國大陸出差，所以陸委會藉此宣導陸委會登錄系統，讓他們為了自己的安全，為了自己有保障，在赴陸港澳時，應該更做更多的安全評估，做好安全準備。

他表示，如果一定要去中國大陸，一定要到陸委會或海基會赴陸港澳的登錄系統做登錄。「有登錄就有保障，多做一份安全的準備，赴陸就無後顧之憂，讓政府可以來及時協助大家」。

據陸委會統計，自2024年1月1日起至2025年3月31日，已接獲82名國人赴中國大陸遭不當留置案件，失聯者9人、遭留置盤查者13人、遭限制人身自由60人，且依據國安局資訊，國人赴陸遭盤查案例倍增，希望提高國人赴大陸旅行風險意識，應對中國大陸藉兩岸交流對台灣升高各式威脅。