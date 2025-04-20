影／台灣內憂外患 盧秀燕浴佛典禮祈求佛祖賜給當權者和政治家智慧
台中市長盧秀燕今天參加浴佛典禮時在台上致詞說，台灣這幾年特別不平靜，內憂外患，有地震，政治很動盪，另有海外的美國關稅風暴和緬甸大地震，她求佛祖賜給當權者和政治家每個人要有智慧，讓國家更祥和、團結、安定，民眾優先，照顧人民的生活。
台中市長盧秀燕表示，她今天祈求佛祖，台灣這幾年特別不平靜，內憂外患，有地震，政治很動盪，另有海外的美國關稅風暴和緬甸大地震，她特別求佛祖國泰民安，風調雨順，四時無災，世人得到照顧，也求佛祖賜給當權者和政治家每個人要有智慧，讓國家更祥和、團結、安定，民眾優先，照顧人民的生活。
她在台上致詞時說政治很動盪，美國關稅風暴和緬甸大地震等影響，台灣內憂外患最近不平靜，她參拜時請佛祖台灣國泰民安，四時無災，發揚佛祖精神，世界和平，也求佛祖讓所有執政者和政治人物有智慧，學習佛祖犧牲和慈悲精神，安定國家和社會，創造祥和，讓人民過好日子，盧秀燕說完這段話，台下熱烈掌聲。
大台中佛教會暨所屬寺廟團體今天在豐原區富春國小大禮堂舉辦「慶祝114年佛誕節浴佛法會典禮」，民眾扶老攜幼前往禮佛，台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等人到場。
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