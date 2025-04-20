外交部：總合外交因應全球新變局 台美合作創雙贏

因應美國總統川普各項新政與關稅新局，外交部長林佳龍表示，將持續秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，並持續實踐「總合外交」，建構全球民主價值鏈、印太第一島鏈以及非紅供應鏈的台灣三鏈戰略。

立法院外交及國防委員會明天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。外交部已將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

根據書面報告，林佳龍表示，外交部將持續全力推動總合外交各項工作，並展現「台灣能幫忙Taiwancan help」和「台灣能領導Taiwan can lead」，讓台灣獲得更多國際肯定。

林佳龍指出，去年為全球「超級選舉年」，76國舉行大選，多國出現政黨輪替，川普重返白宮，導致全球地緣政治、經貿格局與國際秩序皆面臨劇烈變動與重新洗牌，迄今仍在重塑中。

他表示，為因應當前世界新局，要以新思維因應新挑戰以及掌握新機會，將帶領外交部以創新思維，持續實踐「總合外交」，並建構全球民主價值鏈、印太第一島鏈以及非紅供應鏈的台灣三鏈戰略。

針對台美關係，林佳龍表示，兩國擁有共同的理念與價值，不僅是民主陣營堅定夥伴，也是互利共榮的供應鏈夥伴，台灣非常感謝川普政府上任以來對台灣的支持，特別是在美日領袖聯合聲明中重申，維持台海和平穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。

林佳龍說明，面對川普政府各項新政及關稅新局，政府將持續秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，展現台灣是民主陣營不可或缺的成員，也是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的重要信賴夥伴，台美合作將創造雙贏。

林佳龍說明，面對劇變中的國際政經新局勢，台灣唯有更加團結，一致對外，並與國際友台夥伴強化合作，才能克服挑戰，開創台灣外交新局；展望新的一年，儘管諸多複雜的挑戰可能橫亙在前，但這也是台灣外交最好的時刻與機會。

林佳龍表示，將持續帶領外交團隊，繼續全力推進總合外交各項工作，「善用經濟優勢、確保國防守勢、發揮外交優勢」，以捍衛國家的主權、安全，並且維護國家的利益，讓台灣走向世界，也讓世界走進台灣，讓民眾有感，讓世界肯定。