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昨喊話賴清德以蒼生為念…蔣萬安今慈祐宮為台祈福8字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天出席松山慈祐宮天上聖母聖誕三獻大典。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天出席松山慈祐宮天上聖母聖誕三獻大典。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安昨與總統賴清德同台出席松山慈惠堂母娘文化季，致詞向賴喊話「居大位者要時刻以蒼生為念」。今早蔣萬安出席松山慈祐宮天上聖母聖誕三獻大典，雖對媒體堵訪僅謝謝回應，但致詞不忘為台灣祈福，盼「四時無災、八節有慶」，台灣人民「安居樂業、國泰民安」。

面對美國川普關稅大戰衝擊，產業界嚴正以待，不過綠營發動大罷免持續，近日檢調更大動作搜索約談國民黨各地地方黨部，蔣萬安近日不僅赴北檢聲援黨部質疑司法雙標，還拋出發動倒閣議題，蔣萬安昨天難得與賴清德總統同台，不忘在致詞時喊話賴「居大位者，一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」。

蔣萬安今天出席松山慈祐宮天上聖母聖誕1066聖誕三獻大典，中央無代表出席，蔣萬安則不忘再度為台灣祈福，表示這是台北市最重要的宮廟慶典活動之一，他也特別來跟媽祖請安祝壽，祈求台灣「風調雨順、國泰民安」，台北市「四時無災、八節有慶」，所有市民朋友安居樂業。

松山慈祐宮是松山信義區的地方信仰中心，除國民黨立委王鴻薇、徐巧芯，港湖立委李彥秀也現身出席大典，對於蔣萬安拋出倒閣議題，李彥秀說，主席、黨內高層會因應接下來的變化，隨時因應討論，對倒閣大家也有一定的支持度，但還是要看最後國民黨整體在立法院的戰力如何？除個別委員想法，還有整個黨未來的戰力如何？這是最關鍵、最重要。

李彥秀說，朱立倫私下有與個別委員溝通，整個黨未來的作法是變動的，包括民進黨、民意變化都是變動，隨時都會調整，不管最後罷免結果，都會隨時變動調整，朱立倫主席也會與黨內縣市首長、個別委員不定期溝通、隨時都在溝通。

李彥秀說，罷免投票應該會到八月分，民意看到這幾天，民進黨除了大罷免，還有大約談、大搜索，把台灣變成獨權國家，我們不能跟大罷免低頭，更不能向獨裁屈服，台灣不能只有塔綠班的聲音，居上位者，應該去思考以民意為重，多聽聽基層的聲音，應該以蒼生為念。

蔣萬安今天出席松山慈祐宮天上聖母聖誕三獻大典。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天出席松山慈祐宮天上聖母聖誕三獻大典。記者林麗玉／攝影

李彥秀 松山慈祐宮 罷免 蔣萬安

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