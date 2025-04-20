新北藍議員訪盧秀燕 陳偉杰：給市民優質生活就是對抗惡罷最佳策略

新北市議會4月25日即將開議，多位國民黨議員近日前往台中拜訪市長盧秀燕，也與台中市議員交流，新北市議員陳偉杰說，彼此聚焦在市政討論，沒有觸及2026選舉或黨主席改選。

陳偉杰邀集同黨議員蔡淑君、呂家愷、宋雨蓁、白珮茹、戴湘儀等人，本月16日前往台中參訪各項市政規畫，陳偉杰說，建設民眾最好的生活藍圖，就是在野執政縣市對抗惡罷的最佳策略。陳偉杰談到，面對執政黨操作大惡罷議題，不分藍綠基層民眾陷入焦慮、對立氛圍，憂心台灣因為持續政治暴衝而原地踏步，造成內耗。

一行人除拜會盧秀燕，副市長鄭照新、研考會主委林鼎超等人也出面接待，盧秀燕暢談施政6年多來的市政創新作為，台中新生代議員黃佳恬、林昊佑、楊大鋐等人也出席交流會，約定近期也到新北做市政考察。

蔡淑君指出表示，林口為數眾多的小家庭最需要友善親子空間，台中以結合在地特色的美樂地專案，創造出備受市民歡迎的馬卡龍公園，透過多樣化的遮陽和降溫設計，並以不同材質和視覺呈現來贏得臨近居民的支持與口碑，十分具有參考價值，加上全台獨創國民暨兒童運動中心，可作為將來社區發展的重點項目。

白珮茹指出，台中在各項市政軟硬體發展中，最令人印象深刻的就是「細膩」，無論是鼓勵市民全家參與的野餐日活動，讓雙薪家庭能夠安心生養的職場公托政策，或是匹克球活動推廣，都可以看到市府團隊認真且注重細節的用心。