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侯友宜回應陳水扁XX同路人：當權者不能視民主如無物

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侯友宜回應陳水扁XX同路人：當權者不能視民主如無物

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今晨主持追火車馬拉松鳴槍儀式時表示，當權者要傾聽人民的聲音，不能視民主如無物，要讓司法回到公平正義上，讓人民對政府有信心。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今晨主持追火車馬拉松鳴槍儀式時表示，當權者要傾聽人民的聲音，不能視民主如無物，要讓司法回到公平正義上，讓人民對政府有信心。記者邱瑞杰／攝影

朝小野大對抗局勢加劇，前總統陳水扁指「不能說意見不一樣，就是『ＸＸ同路人』」新北市長侯友宜今天表示，當權者要傾聽人民的聲音，不能視民主如無物，要讓司法回到公平正義上，讓人民對政府有信心。

「2025新北市鐵道馬拉松接力賽」今晨在貢寮、雙溪開跑，賽事張調「若要跑得快，就一個人跑，若要跑得遠，就一群人跑」，邀請7名跑友組隊參加，7棒IP分別為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒及迎神棒。

陳水扁昨在凱達格蘭學校，以「台灣民主的韌性與轉型」公開演講時表示，民主真正的內涵是對少數的聲音也是要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是「ＸＸ同路人」。自己當年也是朝小野大，再怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。

侯友宜上午6時許抵達福隆沙灘彩虹橋廣場，主持第1棒起跑儀式前受訪。媒體詢問侯對陳水扁說法的看法。

侯友宜表示，台灣是一個民主、自由、法治的國家，他特別嚴肅的呼籲當權者，要傾聽人民的聲音，更重要的是不能視民主如無物，也要讓司法能夠回到公平正義上，讓人民對政府是要有信心的。

侯友宜說，越有權力的人，都要學會放下、傾聽、包容，而且更要積極的面對溝通，台灣才能夠團結一致，朝野和諧。面對現在外面國際變化的挑戰，大家可以凝聚力量。當權者在台灣政局動盪不安的時刻，更應該積極的面對朝野，面對人民，希望能夠有一個安定的國家。

新北市長侯友宜今晨主持追火車馬拉松鳴槍儀式時表示，當權者要傾聽人民的聲音，不能視民主如無物，要讓司法回到公平正義上，讓人民對政府有信心。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今晨主持追火車馬拉松鳴槍儀式時表示，當權者要傾聽人民的聲音，不能視民主如無物，要讓司法回到公平正義上，讓人民對政府有信心。記者邱瑞杰／攝影

侯友宜 司法 陳水扁

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