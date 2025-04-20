侯友宜回應陳水扁XX同路人：當權者不能視民主如無物

朝小野大對抗局勢加劇，前總統陳水扁指「不能說意見不一樣，就是『ＸＸ同路人』」新北市長侯友宜今天表示，當權者要傾聽人民的聲音，不能視民主如無物，要讓司法回到公平正義上，讓人民對政府有信心。

「2025新北市鐵道馬拉松接力賽」今晨在貢寮、雙溪開跑，賽事張調「若要跑得快，就一個人跑，若要跑得遠，就一群人跑」，邀請7名跑友組隊參加，7棒IP分別為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒及迎神棒。

陳水扁昨在凱達格蘭學校，以「台灣民主的韌性與轉型」公開演講時表示，民主真正的內涵是對少數的聲音也是要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是「ＸＸ同路人」。自己當年也是朝小野大，再怎麼不中聽的話也要包容，清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法。

侯友宜上午6時許抵達福隆沙灘彩虹橋廣場，主持第1棒起跑儀式前受訪。媒體詢問侯對陳水扁說法的看法。

侯友宜表示，台灣是一個民主、自由、法治的國家，他特別嚴肅的呼籲當權者，要傾聽人民的聲音，更重要的是不能視民主如無物，也要讓司法能夠回到公平正義上，讓人民對政府是要有信心的。