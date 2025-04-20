民眾黨共識營 討論2026選舉策略

民眾黨昨舉辦年度共識營，民眾黨前主席柯文哲雖遭羈押，但現場仍保留座位。民眾黨主席黃國昌強調，柯落難但心跟大家在一起。黃更透露這次會議重點是二○二六選舉策略，並討論台灣在面臨國際困境、勞資關係上要如何定位自己。與會人士表示，各地黨部主委初步討論各地選情，氣氛熱烈。

黃國昌表示，今年共識營少了民眾黨最重要的領袖柯文哲，但座位安排上，還是特地把柯主席位置留下來，柯現在雖落難、被賴清德總統關押在土城，但心跟大家在一起，這對民眾黨是挑戰，全台都在觀察民眾黨是否值得信任託付、帶領大家往前走。

黃國昌強調，民眾黨二○二四年在立法院內提出重要改革訴求跟主張，完成國會改革、吹哨者保護、財劃法，反觀民進黨高官享受到權力後，成為過去自己最討厭樣子；而民眾黨雖是只有八席次的小黨，但從未迷失自己，沒有忘記目標。

「若只是永遠在監督執政者的在野黨，遠遠不夠。」黃國昌表示，要讓台灣人民相信民眾黨有可能、有能力提出未來具體前進方向，因此共識營會處理二○二六選舉策略，以及在台灣面臨國際困境要如何定位自己、要維持怎樣的關係；再來是勞資關係，民眾黨要如何定位，共識不是談出來的，是要透過一步步行動逐漸堆疊。

與會人士透露，昨天不公開會議中，討論氣氛熱烈，大致分約八組討論，關於二○二六部分，因為地方黨部主委都在場，大家也初步交換地方選情，其餘就是針對美中台關係、「兩岸一家親」論述是否要調整、勞工放幾天假，以及能源政策等交換彼此想法。