聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／政治辦案 監院與民意脫節

聯合報／ 記者屈彥辰
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

何謂「雞肋」？雞肋謂「食之無味，棄之可惜」，我國監察院是否也是如此？監察院設立初衷即在於保障行政中立、防弊查貪。然而，隨著時代演進與社會觀感轉變，監察院在當前政局與公共期待下，其功能與作為，愈來愈顯得與民意脫節。

近日，監察院以「是否具有中國資金背景」為由，擬對蝦皮購物申請自動調查，引發質疑。蝦皮雖為民眾日常網路購物的重要平台，但至今並無確切證據顯示其與中資有明確關聯，監察院此時高調介入，給人一種「沒事找事」的觀感。

光電弊案、超思雞蛋案等爭議在前，此刻又為共諜案頻傳之時，監察機關卻似乎「選擇性聚焦」，迴避真正的「打老虎」議題。

令人關注的是，監察院長陳菊因病請假，至今已逾四個月，監察院的整體運作似乎未受影響。這固然說明體制運作的穩定性，但也進一步讓社會反思：一個首長長期缺席、機關照常營運的組織，其存在的必要性為何？是否早已淪為象徵性的制度裝飾？

面對外界關注的重大爭議與弊案，譬如共諜案，政府體制內究竟還藏了多少「披著綠衣的中共同路人」，監察院少有主動積極的調查作為，反而是在某些政治或意識形態敏感議題上展現「高度警覺」，如此選擇性行動，不但無助於提升公信力，反而加深外界對其政治傾向「綠化」的質疑。

監察院若希望改變「雞肋」形象，關鍵不在「表態積極」，而在「選題得宜」。監察院若不願直面社會質疑聲音，自求獲取社會信任，而選擇在「邊角議題」上頻頻出手，維護抗中下的政治正確，不僅難以扭轉形象，甚至可能加速其被邊緣化的命運。

台灣社會需要一個能發揮實質監督功能，對公權力不偏不倚的監察機構，而不是一個在敏感議題上積極表態，卻對實質弊案敬而遠之的機構。否則，就是真正的雞肋院。

監察院 蝦皮購物

延伸閱讀

【即時短評】陳菊請假四個月 監院選擇性辦案成雞肋院

陳菊臥病請假4個月拚積極復出 遭質疑該自覺請辭

監院查蝦皮涉中資 前監委：憲法賦予的調查權僅針對公權力

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安霸氣回：由我一個人承擔

相關新聞

監委查蝦皮涉中資 遭質疑擴權

監察委員賴振昌、賴鼎銘日前表示，國人慣用的蝦皮購物平台疑具中資背景，影響我國資安及經濟主權，將申請自動調查。前監察委員仉...

陳菊請長病假 桂宏誠：應辭職

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過四個月。公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠認為不妥而應辭職。前監察委員仉桂美...

冷眼集／政治辦案 監院與民意脫節

何謂「雞肋」？雞肋謂「食之無味，棄之可惜」，我國監察院是否也是如此？監察院設立初衷即在於保障行政中立、防弊查貪。然而，隨...

民眾黨共識營 討論2026選舉策略

民眾黨昨舉辦年度共識營，民眾黨前主席柯文哲雖遭羈押，但現場仍保留座位。民眾黨主席黃國昌強調，柯落難但心跟大家在一起。黃更...

出席全中運 賴清德宣布：運動部今年上路3目標讓國家更強大

全中運睽違22年在台南舉辦，賴清德總統今晚出席全中運開幕典禮致詞時表示，運動部今年將正式上路，是順應體育界及各界的聲音，...

如何看柯文哲案？陳水扁露出謎之微笑：似曾相似

前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。被問及柯文哲案，是否認為檢方起訴證據薄弱，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。