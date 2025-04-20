聽新聞
0:00 / 0:00

陳菊請長病假 桂宏誠：應辭職

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月。圖／聯合報系資料照片

監察院陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過四個月。公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠認為不妥而應辭職。前監察委員仉桂美說，太長時間不恰當，請假期間如何行使職權？監院回應，陳菊請假按規定，一切合法。

陳菊因治療腦血管阻塞在高醫住院、復健中，告病請假已超過四個月。監察院秘書長李俊俋表示，陳菊請假均依照相關規定辦理，一切合法。至於外傳陳菊請親人代為遞出辭呈，由於監察院長任免權屬總統權限，監院無任何相關消息亦無任何評論。

監院人士表示，陳菊從四月起已經向監察院請延長病假，依照公務員請假規定，二年任職時間延長病假不得請假超過一年，陳菊的任期可以到明年七月卅日卸任，若按照請假時間推算，不會超過延長病假規範。陳菊以繼續請假方式，有積極復出準備，而非請辭。

桂宏誠表示，一般做法，對於政務官也適用公務人員請假規則，這卅年來，沒碰到一個院長請病假這麼久而仍在職。政務官請假跟事務官還是要有區別，就看她自己有無覺悟。

桂宏誠說，陳菊請長病假不太妥當，若她認為自己的工作重要，院長的職務對整個國家有貢獻，其實這時該辭職了。

仉桂美表示，政務人員較不適用事務官請假規則，政務人員本就要對政策或自己的職務負責，因職務是公器，有其權責所在。太長時間不恰當，請假期間如何行使職權，顯然無法行使。政務官要做的應該是，對公器負責，讓人民有信心。

病假 監察院 陳菊

延伸閱讀

【即時短評】陳菊請假四個月 監院選擇性辦案成雞肋院

陳菊臥病請假4個月拚積極復出 遭質疑該自覺請辭

監院查蝦皮涉中資 前監委：憲法賦予的調查權僅針對公權力

不是自己人嗎？柯建銘探視陳菊吃閉門羹 他曝兩人積怨難解

相關新聞

監委查蝦皮涉中資 遭質疑擴權

監察委員賴振昌、賴鼎銘日前表示，國人慣用的蝦皮購物平台疑具中資背景，影響我國資安及經濟主權，將申請自動調查。前監察委員仉...

陳菊請長病假 桂宏誠：應辭職

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過四個月。公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠認為不妥而應辭職。前監察委員仉桂美...

冷眼集／政治辦案 監院與民意脫節

何謂「雞肋」？雞肋謂「食之無味，棄之可惜」，我國監察院是否也是如此？監察院設立初衷即在於保障行政中立、防弊查貪。然而，隨...

民眾黨共識營 討論2026選舉策略

民眾黨昨舉辦年度共識營，民眾黨前主席柯文哲雖遭羈押，但現場仍保留座位。民眾黨主席黃國昌強調，柯落難但心跟大家在一起。黃更...

出席全中運 賴清德宣布：運動部今年上路3目標讓國家更強大

全中運睽違22年在台南舉辦，賴清德總統今晚出席全中運開幕典禮致詞時表示，運動部今年將正式上路，是順應體育界及各界的聲音，...

如何看柯文哲案？陳水扁露出謎之微笑：似曾相似

前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。被問及柯文哲案，是否認為檢方起訴證據薄弱，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。