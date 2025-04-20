陳菊請長病假 桂宏誠：應辭職

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過四個月。公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠認為不妥而應辭職。前監察委員仉桂美說，太長時間不恰當，請假期間如何行使職權？監院回應，陳菊請假按規定，一切合法。

陳菊因治療腦血管阻塞在高醫住院、復健中，告病請假已超過四個月。監察院秘書長李俊俋表示，陳菊請假均依照相關規定辦理，一切合法。至於外傳陳菊請親人代為遞出辭呈，由於監察院長任免權屬總統權限，監院無任何相關消息亦無任何評論。

監院人士表示，陳菊從四月起已經向監察院請延長病假，依照公務員請假規定，二年任職時間延長病假不得請假超過一年，陳菊的任期可以到明年七月卅日卸任，若按照請假時間推算，不會超過延長病假規範。陳菊以繼續請假方式，有積極復出準備，而非請辭。

桂宏誠表示，一般做法，對於政務官也適用公務人員請假規則，這卅年來，沒碰到一個院長請病假這麼久而仍在職。政務官請假跟事務官還是要有區別，就看她自己有無覺悟。

桂宏誠說，陳菊請長病假不太妥當，若她認為自己的工作重要，院長的職務對整個國家有貢獻，其實這時該辭職了。

仉桂美表示，政務人員較不適用事務官請假規則，政務人員本就要對政策或自己的職務負責，因職務是公器，有其權責所在。太長時間不恰當，請假期間如何行使職權，顯然無法行使。政務官要做的應該是，對公器負責，讓人民有信心。