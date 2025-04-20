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監委查蝦皮涉中資 遭質疑擴權

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
監委申請自動調查蝦皮購物平台，前監委、藍委都質疑，於法無據。圖為監察院外觀。本報資料照片
監委申請自動調查蝦皮購物平台，前監委、藍委都質疑，於法無據。圖為監察院外觀。本報資料照片

監察委員賴振昌、賴鼎銘日前表示，國人慣用的蝦皮購物平台疑具中資背景，影響我國資安及經濟主權，將申請自動調查。前監察委員仉桂美質疑擴權，於法無據。國民黨立委翁曉玲則說，與其查蝦皮，不如趕快查共諜案，「監院說自己經費困窘，那就應該去辦大案。」

對於藍委、專家質疑，查案監委並無回應，監委辦公室僅表示，依照監察法第廿六條規定，調查人員對案件內容不得對外宣洩。

兩位監委表示，國人慣用的蝦皮購物平台，母公司冬海集團（Sea Limited）大股東為香港騰訊，現任董事與中共政商背景人士具高度關聯，該平台疑具中資背景，且掌握國人個人資料與金流資訊，恐影響我國資訊安全及經濟主權。究實情為何？將進行調查。對主管機關是否確實依法審查及監管？該平台資訊安全機制是否健全？其掌握的個資及資金有無違法使用情事？均有深入瞭解之必要。

仉桂美表示，在第五屆監委卸任前，當時一直想提案修法，把私權力納進來，她當時堅決反對，因憲法裡賦予的調查權是針對公權力、中央和地方公務人員等，故查蝦皮她認為是於法無據。再者不能在事證未明朗化，或已有具體事證，認為跟公部門有關就立案，這是絕對不可以的。或許說「所有的事都可能跟公權力發生關係」，可能的東西是不能查的，假設連可能性都沒有，更不可能去碰，查案的嚴謹度太差。

仉桂美說，監察權有自動調查權，很多案子是輪派，跟自動調查比例沒有限制，看哪裡不爽就查，這怎麼可以？權力不能這樣用。

她表示，另外監委想查台中新光三越氣爆案也是於法無據，新光三越也是私人公司，若真認為標準是如此，所有地方的氣爆案都該查，證據裡哪一點證明政府有監督責任，證據到相當程度才能發動，查案還是要有門檻跟標準。

翁曉玲表示，監察院、監察委員的職權主要以調查違法失職的行政機關或公務員為主，蝦皮算是民間企業，基本上這應該不屬於監察院的職權範圍。若懷疑蝦皮具中資背景，應查當時為何會核准蝦皮設立，主管機關也許是經濟部，或如果涉及到外人投資的話，是否與投審會有關？

翁曉玲認為，監察院與其調查蝦皮，不如好好趕快調查國安會和共諜案，例如國安會秘書長吳釗燮的前助理「何仁傑」涉共諜案，何至少從吳釗燮還在擔任外交部長時就擔任助理，吳釗燮在民進黨政府執政的期間，待過哪些單位，何是否一直都跟在吳的旁邊，有沒有洩露國家機密，這部分反而應該是監察院要好好調查，監院說自己經費困窘，那就應該去辦大案。

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