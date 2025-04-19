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出席全中運 賴清德宣布：運動部今年上路3目標讓國家更強大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清德總統今晚出席全中運在台南開幕典禮，宣布運動部今年將正式上路。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統今晚出席全中運在台南開幕典禮，宣布運動部今年將正式上路。記者吳淑玲／攝影

全中運睽違22年在台南舉辦，賴清德總統今晚出席全中運開幕典禮致詞時表示，運動部今年將正式上路，是順應體育界及各界的聲音，主要3目標，推動全民運動，延續黃金計畫協助選手到國際圓夢，進而打造運動產業，讓國人健康，國家更強，讓世界擁抱台灣。

賴清德表示，運動部今年正式上路，主要3目標，第一是全民運動，讓人民健康國家更強，第二目標是幫助台灣健兒在國際賽事完成夢想，是黃金計畫的延伸，會把幫助台灣的運動好手為國爭光追求夢想當成持續性的事情。

第三目標是藉由運動部的成立推動台灣的運動產業，目前棒球和籃球都有職業運動，排球也籌備要開始，未來希望每一個球類從全民運動開始培養，社區運動加溫，俱樂部變成凖職業的運動逐步成為職業運動，讓台灣民眾更健康國家更強，讓世界擁抱台灣。

賴清德說，喜歡今年大會主題-榮耀的起點。每一場比賽都有勝負，但榮耀更重要，榮耀的起點在於每位選手都要有拚鬥的精神，全力以赴，這就是榮耀的起點，也要有勝不驕敗不餒，把每一次的競賽做為提升下一次比賽實力最好的憑藉，這也是一種榮耀；全中運也是每一位選手有志於在國際上為國爭光爭取理想成績的榮耀的起點，包括林昀儒、戴資穎、郭婞淳、及棒球英雄陳傑憲等等為國爭光的選手，無一例外都是出於全中運，希望各位選手好好把握全中運難得的舞台，是未來在國際上追求夢想更好的基礎。

賴清德提到今年22縣市都未缺席，1萬8000名運動好手參賽22項目，精采可期，台南市有最好的賽事安排，希望每位選手奪得最好成績，除賽程外，也提供台南各項文化作為及美食地圖，跨歷史時空聯合表演，台日韓天團表演，每個團隊也要抽空在台南城市旅遊，留下更多美好回憶。

教育部長鄭英耀及台南市長黃偉哲均致詞期勉選手，全中運選手是未來國家體壇的明星，從全中運起點逐步邁向國際。「榮耀的起點」是今年全中運的精神，期許所有的運動員盡情發揮自己的能力、揮灑汗水，超越自我爭取榮耀。

全中運今晚開幕由台南市少棒代表隊擔任國歌領唱，田徑好手馬加樂及郭思岑代表運動員宣誓，以「台灣的起點，榮耀的起點」為主題，各縣市進場以城門文化為主題，排列築起22面城垛，象徵著全國好手匯集團結的意象，並由「鯤鯓」氣球引領會旗進場，聖火引燃暗藏玄機，製造芝麻開門的驚喜效果，並透過瞬間花束煙火製造亮點，將現場氣氛推至高潮。

賴清德總統今晚出席全中運在台南開幕典禮致詞，表示運動部今年將正式啟動。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統今晚出席全中運在台南開幕典禮致詞，表示運動部今年將正式啟動。記者吳淑玲／攝影
全中運今晚在台南市亞太棒球訓練中心開幕，由「鯤鯓」吉祥物帶領會旗進場。記者吳淑玲／攝影
全中運今晚在台南市亞太棒球訓練中心開幕，由「鯤鯓」吉祥物帶領會旗進場。記者吳淑玲／攝影

賴清德 運動

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