美國懷俄明州長訪台 將晉見蕭副總統
外交部今天表示，美國懷俄明州長高登於19至22日率團訪台，將晉見副總統蕭美琴，並拜會經濟部長郭智輝及產、學界以尋求拓展合作，懷州能源局並將與台灣量子電腦暨資訊科技協會簽署合作備忘錄，共同推進量子科技發展。
外交部表示，這是高登（Mark Gordon）首次訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎，並將由政務次長陳明祺主持歡迎酒會。
外交部指出，訪團在台期間，懷州能源局將與台灣量子電腦暨資訊科技協會簽署合作備忘錄，期能結合懷州在量子領域的研發能量與台灣的硬體製造優勢，共同推進量子科技發展。
外交部說明，台灣與懷州關係深厚，台灣是懷州在亞洲的第8大出口市場，2024年懷州對台出口額為4059萬美元；今年適逢雙方建立姐妹關係的第41週年，高登此行有助持續深化雙邊姐妹情誼與經貿交流。
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