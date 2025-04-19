快訊

竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

翻譯器出包！日記者1提問陸客秒尷尬 台網友一聽全笑倒：比人還兇

美國懷俄明州長訪台 將晉見蕭副總統

中央社／ 台北19日電

外交部今天表示，美國懷俄明州長高登於19至22日率團訪台，將晉見副總統蕭美琴，並拜會經濟部長郭智輝及產、學界以尋求拓展合作，懷州能源局並將與台灣量子電腦暨資訊科技協會簽署合作備忘錄，共同推進量子科技發展。

外交部表示，這是高登（Mark Gordon）首次訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎，並將由政務次長陳明祺主持歡迎酒會。

外交部指出，訪團在台期間，懷州能源局將與台灣量子電腦暨資訊科技協會簽署合作備忘錄，期能結合懷州在量子領域的研發能量與台灣的硬體製造優勢，共同推進量子科技發展。

外交部說明，台灣與懷州關係深厚，台灣是懷州在亞洲的第8大出口市場，2024年懷州對台出口額為4059萬美元；今年適逢雙方建立姐妹關係的第41週年，高登此行有助持續深化雙邊姐妹情誼與經貿交流。

外交部 郭智輝 關係

延伸閱讀

郭智輝6點起床吃苦說 王世堅：我4點半起床這不叫吃苦

【重磅快評】「何不食肉糜」內閣 郭智輝早起有多苦？

崇越子公司要開發台東風電？郭智輝：這樣講我會很難過

一句「把吃苦當吃補」被狂酸 被問到今天幾點起床？郭智輝斷然回一句

相關新聞

陳水扁：民主要包容 清算絕非對付在野的好辦法

前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。談到當前朝野對立嚴重，該如何化解？陳水扁表示...

邱議瑩放棄上訴 羅智強：獲賠20萬捐罷免高雄綠委民團

民進黨立委邱議瑩在去年朝野攻防中，用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光，羅提告，日前台北地方法院一審判決，邱需賠償20萬元，...

獨／步出地檢署就昏倒 罷捷領銜83歲奶奶：學佛30年不打誑語

高齡83歲、滿頭白髮的高雄老婦黃晃枝，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人，昨因涉偽造文書及選罷法等罪遭檢調約談，歷經6、7小...

如何看柯文哲案？陳水扁露出謎之微笑：似曾相似

前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。被問及柯文哲案，是否認為檢方起訴證據薄弱，陳...

民進黨大罷免二階受挫 祭最後王牌「芒果乾」催仇恨值

台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，綠營內意見分歧，儘管民進黨立院黨團總召柯建銘表示，至表歡迎，支持倒閣，但民進黨人士指出，傾向不呼應倒閣仍是黨內多數意見，主因之一為透過大罷免、補選來翻轉國會席次，比起解散國會重選更有把握。

美退出俄烏和談？學者：川氏風格且戰且走 台灣須謹慎

川普政府釋出俄烏停火談判可能「不玩了」。淡江戰略所教授李大中觀察，川普對於俄羅斯與烏克蘭所釋放的訊息是「要戰要和，你們自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。