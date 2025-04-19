快訊

川普緊張了？疑憂關稅戰釀供應鏈危機 擬找這些人救火

疼痛指數13級 新北男不小心挖鄰居雙眼？高大成曝關鍵打臉：很殘忍

聽新聞
0:00 / 0:00

如何看柯文哲案？陳水扁露出謎之微笑：似曾相似

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
如何看柯文哲案？陳水扁露出謎之微笑表示，他能講的就只有一句話「似曾相似」。記者／曾吉松攝影
如何看柯文哲案？陳水扁露出謎之微笑表示，他能講的就只有一句話「似曾相似」。記者／曾吉松攝影

前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。被問及柯文哲案，是否認為檢方起訴證據薄弱，陳水扁笑說，不評論個案，因為這有些難言之隱，如果私底下要講，他可以和這位發問的聽眾分享，現在在台上，他能講的就只有一句話「似曾相似」。

近來執政黨提出諸多釋憲案，陳水扁表示，大法官絕對不是萬能的上帝，不要什麼事情最後都要請大法官出來當「公親」。他並舉例，以前也曾有立委提釋憲，要求大法官認定我國領土範圍，是擴及外蒙古的「秋海棠」，還是「老母雞」，抑或是如何？但大法官當時也並未受理。扁呼籲，大法官最好別再捲入政治紛爭，各界也不要利用大法官，陷大法官於不義。

川普新政衝擊台灣，陳水扁表示，美國無論任何政黨當總統，都有一個最基本的想法，只有美國的國家利益，沒有台灣的利益；若要有台灣的利益，只能將台灣利益加入美國家利益當中。

陳水扁以開放美豬、美牛為例，指出從他擔任總統任內有限度地開放美牛，到馬英九時代全面開放美牛、蔡英文時代開放美豬，在在都是美方壓力，一人開放了一項，這就是美國的利益，誰跑得掉？因此現在賴清德總統無論做什麼，一定都又他的壓力，大家要支持、相信政府。

大法官 美國 陳水扁

延伸閱讀

陳水扁：民主要包容 清算絕非對付在野的好辦法

柯文哲出庭前囚友喊加油 陳佩琪：這些人通常隔天就被換房

出席黃信介紀念講座 陳水扁：民主不是一言堂

陳水扁：民主內涵不能意見不同 就說是「XX同路人」

相關新聞

陳水扁：民主要包容 清算絕非對付在野的好辦法

前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。談到當前朝野對立嚴重，該如何化解？陳水扁表示...

邱議瑩放棄上訴 羅智強：獲賠20萬捐罷免高雄綠委民團

民進黨立委邱議瑩在去年朝野攻防中，用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光，羅提告，日前台北地方法院一審判決，邱需賠償20萬元，...

如何看柯文哲案？陳水扁露出謎之微笑：似曾相似

前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。被問及柯文哲案，是否認為檢方起訴證據薄弱，陳...

民進黨大罷免二階受挫 祭最後王牌「芒果乾」催仇恨值

台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，綠營內意見分歧，儘管民進黨立院黨團總召柯建銘表示，至表歡迎，支持倒閣，但民進黨人士指出，傾向不呼應倒閣仍是黨內多數意見，主因之一為透過大罷免、補選來翻轉國會席次，比起解散國會重選更有把握。

美退出俄烏和談？學者：川氏風格且戰且走 台灣須謹慎

川普政府釋出俄烏停火談判可能「不玩了」。淡江戰略所教授李大中觀察，川普對於俄羅斯與烏克蘭所釋放的訊息是「要戰要和，你們自...

柯文哲出庭前囚友喊加油 陳佩琪：這些人通常隔天就被換房

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪表示，今年初柯文哲曾跟她說過，去年他出庭前要搭車的那段路，沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。