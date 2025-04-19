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意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

邱議瑩放棄上訴 羅智強：獲賠20萬捐罷免高雄綠委民團

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立委邱議瑩在去年朝野攻防中，用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光，羅提告，日前台北地方法院一審判決，邱需賠償20萬元，邱認錯並放棄上訴。羅智強說，邱議瑩賠20萬，全捐給罷免民進黨立委許智傑、黃捷的罷免團體。圖／羅智強辦公室提供
民進黨立委邱議瑩在去年朝野攻防中，用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光，羅提告，日前台北地方法院一審判決，邱需賠償20萬元，邱認錯並放棄上訴。羅智強說，邱議瑩賠20萬，全捐給罷免民進黨立委許智傑、黃捷的罷免團體。圖／羅智強辦公室提供

民進黨立委邱議瑩在去年朝野攻防中，用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光，羅提告，日前台北地方法院一審判決，邱需賠償20萬元，邱認錯並放棄上訴。羅智強說，邱議瑩賠20萬，全捐給罷免民進黨立委許智傑、黃捷的罷免團體。

去年5月國會改革法案審查期間，朝野爆發多次激烈的肢體衝突，當時邱議瑩更直接用扇子打羅智強一記耳光，羅智強請律師提告，17日台北地院一審判決，邱議瑩必須賠償新台幣20萬元。

邱議瑩原先表示，她將提起上訴，不向惡人屈服；不過今天改口稱，幾經思量，當面打人的行為不對，她欣然接受法院的判決，不再上訴，並深自檢討。此外，邱議瑩還說，面對羅智強這種妨礙國家進步、嚴重影響民眾權益的惡人，她呼籲選民一定要站出來，用選票罷免羅智強。

羅智強說，邱議瑩打他耳光，被法院判賠20萬元，今天宣布投降不上訴，願賠20萬，但喊要「罷免惡人」，他成全邱議瑩，把邱賠的20萬元，捐給正在被民進黨用司法追殺清算的「高雄雙罷劫」民團，把邱的錢，拿來幫助被清算的民團，罷免「惡人」。

罷免 羅智強 邱議瑩

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