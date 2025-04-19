柯文哲出庭前囚友喊加油 陳佩琪：這些人通常隔天就被換房

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪表示，今年初柯文哲曾跟她說過，去年他出庭前要搭車的那段路，沿途會有很多人，不管是在房舍內或房舍外，都會對柯大喊加油，據觀察，這些人通常隔天就會被換房，換不了房的就要被規定全數面壁，不准大家看到柯。

陳佩琪稍早在臉書發文表示，柯文哲周四早上出庭那天，同車的人下車時高喊「 謝謝阿北， 讓我們吃的變好了。」柯聽了苦笑一下，大概也想這應該不是真的，北所伙食應自有一套預算和執行方式，不會因為任何人改變，對方可能只是要表達對阿北的加油、鼓勵，想表達台灣因有柯文哲的努力，過去、現在、將來、都因為有柯的存在而變得更好了。

陳佩琪說，記得年初柯文哲曾跟她說過，去年出庭的機會很多，要搭車的那一段路沿途會有很多人，不管是在房舍內或房舍外，都會大喊加油，據柯觀察，這些人通常隔天就會被換房，那些換不了房的，就要被規定在柯文哲出來前要全數面壁，不准大家看到柯、對柯喊加油，「相信大家跟我一樣，不覺會心一笑。」

陳佩琪指出，不只在北所內，就算柯文哲出庭或到外面就醫，支持者會連夜守候到清晨，當柯文哲車子離開時，支持者會沿途吶喊追趕車子，直到柯聽到了或看到了，對外面揮手致意，大家才會停住，現在北所知道小草這招，發展出一套「欺敵法」，連續多輛車子同時間一起進出，大打混淆視聽戰，但他們也不是省油的燈，那就每部車子都大喊「阿北！加油」、 「阿北，我們都在…。」

陳佩琪表示，現在不論走在路上、去法院、搭公車或捷運、去商店、去銀行、到北所送菜，隨時有人過來說加油，就算人在車子上無法靠近，也會搖下車窗，對她大喊一聲加油，這些舉止總讓她熱淚盈眶，常常夜深人靜時會想到柯文哲，「常在心底問他快樂嗎 ，我不知道，但活得精采是肯定的，他不斷用生命創造歷史，用生命見證台灣的司法…。」