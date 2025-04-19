陳水扁：民主內涵不能意見不同 就說是「XX同路人」

前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。陳水扁表示，民主真正的內涵，是對少數的聲音也是要尊重、包容，不能說意見和不一樣，就是「XX同路人」，那就不好了。對於公投，陳水扁也說，不能剝奪限制民主，更不可以沒收公投。

陳水扁一上台就表示，他已經17年沒發表公開演講，今天心情相當緊張，連做總統8年也沒那麼緊張，他也擔心，這第一次演講，會變成最後一次。

陳水扁指出，沒有比民主更好的道路，台灣選擇民主之路絕對無怨無悔，向前走什麼都不怕。民主就是選舉萬歲，人民全都是國家的主人、總統的老闆，且要權力分立、互相制衡，沒有誰最大、一言堂。關於國家主權，則是屬於全民，只有2300萬台灣人能決定台灣前途。