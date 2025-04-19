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民眾黨共識營留柯文哲座位 黃國昌曝2026選舉策略是討論重點

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台灣民眾黨今天舉辦共識營，黨主席黃國昌（前排右）主持，邀請台大前校長管中閔（前排左）以當蠻牛闖進瓷器店為題進行專題演講，會場特別幫柯文哲前主席留了一個空位。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨今天舉辦共識營，黨主席黃國昌（前排右）主持，邀請台大前校長管中閔（前排左）以當蠻牛闖進瓷器店為題進行專題演講，會場特別幫柯文哲前主席留了一個空位。記者邱德祥／攝影

民眾黨今舉辦年度共識營，雖然民眾黨前主席柯文哲遭羈押，但仍保留其座位。民眾黨主席黃國昌表示，柯文哲雖落難但心跟大家在一起，且外界都在看民眾黨的發展。他更透露今重點是2026選舉策略，並討論台灣在面臨國際困境、勞資關係上要如何定位自己。

黃國昌致詞時表示，今年共識營少了本黨最重要的領袖柯文哲，但今天在位置安排上，還是特地把柯主席位置留下來，相信主席現在雖然落難、被賴清德總統關押在土城，但心跟大家在一起，這對民眾黨是劇烈挑戰，全台很多人都在觀察民眾黨是否值得信任託付、帶領大家往前走，因此今天共識會格外重要，不僅是接下來民眾黨前進方向，也代表民眾黨接下來在台灣整個民主進程扮演的角色。

黃國昌說，過去民眾黨在柯文哲帶領下，為台灣第三勢力打開寬廣空間，接下來有沒有辦法讓這個空間、道路，能夠走得越來越寬廣，隊伍越來越大，承接台灣社會對民眾黨的期待，「相信我，此時此刻台灣社會正在觀察民眾黨，可否為台灣面臨的困局找到答案。」

黃國昌強調，民眾黨2024年在立法院內一路提出重要改革訴求跟主張，完成國會改革、吹哨者保護、財劃法，反觀民進黨高官享受到權力後，成為過去自己最討厭樣子；而民眾黨雖然是只有八席次的小黨，但從未迷失自己，沒有忘記自己目標。

「若只是永遠在監督執政者的在野黨，抱歉這遠遠不夠。」黃國昌表示，要讓台灣人民相信民眾黨有可能、有能力提出未來具體前進方向，因此今天討論中會處理2026選舉策略，包括未來每個提名都是這個政黨政見發表會，每個提名人都代表民眾黨的價值，政黨的存在是為了贏得選舉，但不能只剩下選舉。

黃國昌說，今天共識營還會討論台灣面臨國際困境要如何定位自己、要維持怎樣的關係；再來則是勞資關係上，民眾黨要如何定位自己，他們說跟基層人民站在一起，就要用具體行動，讓所有人相信民眾黨是真心這樣想。而不是像民進黨在面對美國高關稅等問題時，只剩下用錢處理問題，共識不是談出來的，是要透過一步步行動逐漸堆疊。

台灣民眾黨今天舉辦共識營，黃國昌上台致詞。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨今天舉辦共識營，黃國昌上台致詞。記者邱德祥／攝影

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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