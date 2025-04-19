批民進黨視公投為洪水猛獸 黃國昌：不是說跟年輕人站一起？

民眾黨立院黨團昨在立法院會拋出國內移轉投票公投案，遭民進黨立委質疑藍白人數佔多數，為何不推動修法。民眾黨主席黃國昌表示，上會期早提出修法版本，但未被列排程，民進黨不是搞公投起家？現在卻視公投為洪水猛獸，民進黨不是說要跟年輕人站在一起？

黃國昌今出席民眾黨共識營，致詞時提到昨天民眾黨團在立法院會提出移轉投票公投，指出民眾黨早就提過法案，但從未被排程過，因此突破困境，用超過七成民意支持為基礎，既然在立院寸步難行，就用更大民主、交給人民做決定。

黃國昌說，民進黨不是搞公投起家？行政院長卓榮泰不是說人民是頭家？現在卻視公投為洪水猛獸，就是怕陷入不知所措狀態，民眾黨團做的民調有七成支持移轉投票，其中20歲至29歲支持度93%，「民進黨不是說要跟年輕人站在一起？」

黃國昌稍早會前受訪也說，民進黨根本是背棄過去信念，以前民進黨告訴台灣人，民主就是人民作主，以前民進黨信仰公投的價值，怎麼現在是「賴清德作主、民進黨作主」。

黃國昌指出，已經到2025年，台灣的國內移轉投票還原地踏步，許多外地就業的年輕人每到投票時都陷入天人交戰，到底要不要請假返鄉投票，因此許多年輕人對移轉投票有高度期待。

黃國昌說，若民進黨要反對國內移轉投票也沒關係，就等到公投時號召支持者，大聲講出來「民進黨反對國內移轉投票」，讓年輕人聽聽看，到底民進黨是跟年輕人站在一起，還是根本不管年輕人投票困境與成本。