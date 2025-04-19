蔣萬安闢倒閣新戰場 學者讚大破大立：重選後國會多數應組閣

台北市長蔣萬安拋出倒閣主張，迫賴清德總統因此解散國會重選；國民黨主席朱立倫表態不排除，隨時檢討並和在野黨一起商討。學者認為，倒閣是大破大立之舉，比起用罷免來獲取國會多數，國會改選是相對合乎正常體制的運作，在野陣營應主張國會重選後，誰在立法院占多數，就由誰組閣。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，按制度設計來說，倒閣目的應是要爭取組閣權，也就是爭取行政院長的位子，倒閣才有動機或誘因。如果是純粹倒閣，也不知道總統是否解散國會，也可能不解散，就是直接任命新的行政院長，那麼倒閣動機就會變小或不存在。

蘇子喬以台灣現狀為例，他個人是樂觀其成，若目前罷免已經搞到50多個立委都要提罷免的話，已經相當於一半的國會席次。罷免是種仇恨動員，罷免後又要補選，成本不見得較低。倒閣後，國會改選，重新決定誰是國會多數的時程還快一點。

蘇子喬說，藍營現在面臨不利的罷免情況，若倒閣，會有較多的想像空間，關鍵在民眾黨是否支持。倒閣後讓國會改選，這是大膽決定，但大破大立，也較合乎正常體制運作。因在體制運作中，本就有倒閣跟解散國會的機制，想用罷免來獲取國會多數，這是很奇怪的手段，且透過重新選舉，因不是仇恨動員，溫和民眾出來投票，對國民黨來講可能還較有利。

蘇子喬也建議，國民黨推動倒閣，應該要進一步主張，總統解散國會重選後，誰在立法院占多數，就應由誰組閣，也就是倒閣應是爭取執政的手段，雖然總統仍為賴清德。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，若倒閣成功，國會解散重選，很可能會澆熄原本罷免案的火焰。先前行政院長卓榮泰在立法院答詢時就曾調侃國民黨及民眾黨不敢以倒閣作為約束行政院的手段，此時蔣萬安主動提出倒閣建議，應是掌握一定資訊，認為國會重選仍對藍營有利。

左宜恩指出，國會重選的結果除了對於各政黨的政治版圖可能產生改變外，對於制度本身並不會產生多少影響，除非新改選的國會決定修改相關制度。不過如果倒閣成功，除了開創先例外，其選舉結果也可能會成為日後藍綠白陣營對於類似議題的重要考量，「倒閣有可能會成為日後國會多數陣營的重要政治工具」。

另外，國會若重新改選，總統選舉和立委選舉將脫鉤。蘇子喬分析，因目前立委和總統選舉同一天，很多小黨較無能見度，總統大選會掩蓋掉些政黨的能見度，若總統和立委分開選的話，國會選舉較有自己的主體性，原因是有總統候選人的黨在國會中會有較多席次。

蘇子喬認為，當總統和立委選舉錯開之後，總統跟國會多數不一致的機會就會變高，例如南韓，其國會一任是4年，總統任期為5年。我國雖然是總統、立委任期皆為4年，錯開選舉的話，會形成「新總統，舊國會」或「新國會，舊總統」，分立政府的機會將變高。