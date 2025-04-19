喊倒閣後同框 蔣萬安當著賴清德面說「居大位者要以蒼生為念」

賴清德總統上午參加松山慈惠堂2025年台北母娘文化季繞境嘉年華，與台北市長蔣萬安同台，在扶鸞起駕繞境儀式中一起抬轎。蔣萬安日前喊話倒閣，今天致詞時，也在賴清德面前指出，居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念 。

國民黨北市黨部因涉罷免案偽造文書，17日遭調查局搜索約談，主委黃呂錦茹等4人被約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援，蔣萬安不僅現身北檢力挺，更喊話立法院應推動倒閣，引起各界議論。

上午賴總統、內政部長劉世芳、蔣萬安等人出席2025年母娘文化季「羅天大醮米龍開光暨保民繞境嘉年華起駕儀式」蔣萬安先到場，隨後在下車處等待賴到場，總統座車抵達後，兩人握手致意，後進入慈惠堂殿內，記者喊問「是否會提倒閣」「要不要呼籲不再大罷免」等，賴僅看了一眼媒體，蔣萬安也未回答。

賴清德、蔣萬安隨後參加母娘文化館揭匾儀式，以及米龍開光儀式，由賴總統欽點米龍，慈惠堂總策畫長李瑞彬致歡迎詞，蔣萬安、賴清德先後致詞。