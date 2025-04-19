快訊

孫生吐拍臀性騷事件讓他身心俱疲　認「上酒店」有原因：我都在哭都在Emo

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

美國高教賺的外匯比天然氣出口多 川普卻嚇跑了留學生

聽新聞
0:00 / 0:00

喊倒閣後同框 蔣萬安當著賴清德面說「居大位者要以蒼生為念」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
總統賴清德上午參加松山慈惠堂2025年台北母娘文化季繞境嘉年華，與台北市長蔣萬安在起駕繞境儀式中抬轎。記者楊正海／攝影
總統賴清德上午參加松山慈惠堂2025年台北母娘文化季繞境嘉年華，與台北市長蔣萬安在起駕繞境儀式中抬轎。記者楊正海／攝影

賴清德總統上午參加松山慈惠堂2025年台北母娘文化季繞境嘉年華，與台北市長蔣萬安同台，在扶鸞起駕繞境儀式中一起抬轎。蔣萬安日前喊話倒閣，今天致詞時，也在賴清德面前指出，居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念 。

國民黨北市黨部因涉罷免案偽造文書，17日遭調查局搜索約談，主委黃呂錦茹等4人被約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援，蔣萬安不僅現身北檢力挺，更喊話立法院應推動倒閣，引起各界議論。

上午賴總統、內政部長劉世芳、蔣萬安等人出席2025年母娘文化季「羅天大醮米龍開光暨保民繞境嘉年華起駕儀式」蔣萬安先到場，隨後在下車處等待賴到場，總統座車抵達後，兩人握手致意，後進入慈惠堂殿內，記者喊問「是否會提倒閣」「要不要呼籲不再大罷免」等，賴僅看了一眼媒體，蔣萬安也未回答。

賴清德、蔣萬安隨後參加母娘文化館揭匾儀式，以及米龍開光儀式，由賴總統欽點米龍，慈惠堂總策畫長李瑞彬致歡迎詞，蔣萬安、賴清德先後致詞。

蔣萬安致詞表示，母娘慈悲為懷的精神，讓大家知道要看到社會的真實，瞭解基層百姓的心聲，所以居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念，因此每一次來慈惠堂，他都祈求風調雨順、國泰民安，最近台灣面對外在形勢的險峻，內部社會也不應該再有太多的風雨與紛擾「讓我們共同努力」

賴總統、蔣萬安出席2025年母娘文化季，兩人見面握手。記者楊正海／攝影
賴總統、蔣萬安出席2025年母娘文化季，兩人見面握手。記者楊正海／攝影

罷免 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

母娘文化館揭牌拉布幕 賴清德當場被蓋頭、點炮又被嚇一跳

影／母娘文化季繞境起駕儀式 賴清德、蔣萬安同框扶轎

75歲黃呂錦茹長時間偵訊 蔣萬安：相當不捨、一定聲援

圖表看時事／蔣萬安「倒閣說」逼朱立倫扛罷免危機責任？一圖看各方立場、關鍵差異

相關新聞

陳菊臥病請假4個月拚積極復出 遭質疑該自覺請辭

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月，遂生政務官是否能請假這麼久的討論。公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠...

蔣萬安闢倒閣新戰場 學者讚大破大立：重選後國會多數應組閣

台北市長蔣萬安拋出倒閣主張，迫賴清德總統因此解散國會重選；國民黨主席朱立倫表態不排除，隨時檢討並和在野黨一起商討。學者認...

批民進黨視公投為洪水猛獸 黃國昌：不是說跟年輕人站一起？

民眾黨立院黨團昨在立法院會拋出國內移轉投票公投案，遭民進黨立委質疑藍白人數佔多數，為何不推動修法。民眾黨主席黃國昌表示，...

喊倒閣後同框 蔣萬安當著賴清德面說「居大位者要以蒼生為念」

賴清德總統上午參加松山慈惠堂2025年台北母娘文化季繞境嘉年華，與台北市長蔣萬安同台，在扶鸞起駕繞境儀式中一起抬轎。蔣萬...

全球政經秩序重塑 外交部：將建構台灣「三鏈戰略」

美國總統川普重掌白宮，為全球政經帶來新的劇烈變動。外交部長林佳龍周一將赴立法院進行業務報告，外交部指出，將以創新思維，建...

影／林淑芬罵臭俗辣 黃國昌：民進黨政治向下沈淪

台灣民眾黨今天舉辦共識營，黃國昌主席致詞後頒發卸任主委榮譽狀及新任主委聘書，並邀請前台大校長管中閔以當蠻牛闖進瓷器店為題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。