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中柬聯合聲明貶損台灣主權 外交部嚴正駁斥譴責

中央社／ 台北19日電

外交部今天表示，中國國家主席習近平柬埔寨訪問，會晤總理洪馬內並於18日發布兩國聯合聲明，貶損台灣主權及錯誤詮釋聯大第2758號決議。外交部嚴正駁斥並予以譴責中國，另對柬埔寨政府扈從中國貶抑台灣主權的作為表達強烈遺憾。

外交部指出，習近平於17至18日赴柬埔寨王國訪問，會晤總理洪馬內（Hun Manet），並於18日發布兩國聯合聲明，謬稱「聯合國大會第2758號決議權威性不容置疑和挑戰，承認世界上只有一個中國，強調中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」等相關文字嚴重悖離事實。

外交部表示，對中國政府一再散播貶損台灣主權的荒謬言論，表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責，另對柬埔寨政府扈從中國貶抑台灣主權的作為表達強烈遺憾。

外交部強調，聯大第2758號決議只決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在任何國際組織代表台灣。

外交部再次重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是悖離事實，也無法改變國際社會公認的兩岸現狀。對於中國政府屢次藉各種國際場合宣稱台灣為其內政，企圖貶抑台灣主權的作為，外交部予以嚴厲譴責。

外交部呼籲國際社會認清中國圖謀以法律戰扭曲聯大第2758號決議文，試圖將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣，同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國一再錯誤詮釋該決議及企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

2758號決議 主權 外交部 柬埔寨 習近平

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