全球政經秩序重塑 外交部：將建構台灣「三鏈戰略」

美國總統川普重掌白宮，為全球政經帶來新的劇烈變動。外交部長林佳龍周一將赴立法院進行業務報告，外交部指出，將以創新思維，建構「台灣三鏈戰略」，持續以互惠雙贏精神與美國政府保持緊密溝通，展現台灣是民主陣營不可或缺的成員。更要協助業者布局全球，以「新雁行聯合艦隊模式」，打造「經濟日不落國」。

外交部長林佳龍周一將赴立法院外交國防委員會進行本會期業務報告，外交部在報告中指出，今年以來國際政經情勢更加詭譎多變，主要緣於去年為全球「超級選舉年」，共有76國舉行大選，包括美國共和黨候選人川普重掌白宮，導致全球地緣政治、經貿格局與國際秩序皆面臨劇烈變動與重新洗牌，至今仍在重塑中。

外交部進一步指出，民主及以規則為基礎的國際秩序皆面臨空前的挑戰，美中博弈更是在經濟、科技、地緣三大戰場全面升級。同時，隨著貿易保護主義抬頭，逆全球化的趨勢更加明顯，其中美國的經貿政策變化，特別是加徵關稅，其他國家如何回應及因應，恐將為今年全球經濟帶來更多不確定性。

林佳龍強調，將帶領外交部以創新思維，持續實踐「總合外交」，並建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」的台灣三鏈戰略。

外交部也將全力落實賴總統提出的「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」，擬定行動計畫，透過與友盟國家合作，向全世界宣達反對中國併吞的國家意志與社會共識，加強反制中國意圖在國際社會消滅台灣，矮化台灣主權的野心作為。

同時也要持續加強推動經濟外交與「榮邦計畫」，並尋求參與區域經貿整合機制如「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等，推動戰略產業境外布局，鞏固台灣在全球供應鏈上的地位，同時以數位及淨零科技「雙軸轉型」，協助我國業者「立足台灣，布局全球」，輸出台灣經驗，以新雁行聯合艦隊模式航向海外新藍海，打造「經濟日不落國」。

外交部並強調，在台美關係方面，兩國擁有共同的理念與價值，不僅是民主陣營堅定夥伴，也是互利共榮的供應鏈夥伴。我們非常感謝川普政府上任以來對台灣的支持，特別是在美日領袖聯合聲明中重申，維持台海和平穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。

外交部指出，面對川普政府各項新政及關稅新局，將持續秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，展現台灣是民主陣營不可或缺的成員，也是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的重要信賴夥伴，台美合作將創造雙贏。