影／林淑芬罵臭俗辣 黃國昌：民進黨政治向下沈淪

台灣民眾黨今天舉辦共識營，黃國昌主席致詞後頒發卸任主委榮譽狀及新任主委聘書，並邀請前台大校長管中閔以當蠻牛闖進瓷器店為題進行專題演講。對昨天立法院議場民進黨立委林淑芬罵臭「臭俗辣」一事，黃國昌表示，民進黨在政治上已經向下沈淪。

民進黨立委林淑芬昨天在立法院砲轟民眾黨團總召黃國昌「沒路用」，指控他不敢提倒閣、缺乏膽識，甚至怒罵他「臭俗辣」，已經向下沈淪。全程情緒激動，言詞犀利，引發朝野一陣騷動，民進黨立委王義川也加入戰局，與林淑芬聯手開火：「黃國昌不敢提倒閣，臭俗辣，臭俗辣，臭俗辣啦，提倒閣啦黃國昌」。

對此，黃國昌表示，昨天的漫罵也不是林淑芬第一次做的，她就躲在議場後方直播拍不到的地方穢言穢語，進行毫不理性的謾罵，黃國昌問，民進黨現在是進入黑道治國的狀態了嗎？在國會議場無法用說理說服大家的方式，結果用漫罵三字經的方式，好像黑道的小混混在街頭叫囂，實在讓人遺憾。