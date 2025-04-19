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影／林淑芬罵臭俗辣 黃國昌：民進黨政治向下沈淪
台灣民眾黨今天舉辦共識營，黃國昌主席致詞後頒發卸任主委榮譽狀及新任主委聘書，並邀請前台大校長管中閔以當蠻牛闖進瓷器店為題進行專題演講。對昨天立法院議場民進黨立委林淑芬罵臭「臭俗辣」一事，黃國昌表示，民進黨在政治上已經向下沈淪。
民進黨立委林淑芬昨天在立法院砲轟民眾黨團總召黃國昌「沒路用」，指控他不敢提倒閣、缺乏膽識，甚至怒罵他「臭俗辣」，已經向下沈淪。全程情緒激動，言詞犀利，引發朝野一陣騷動，民進黨立委王義川也加入戰局，與林淑芬聯手開火：「黃國昌不敢提倒閣，臭俗辣，臭俗辣，臭俗辣啦，提倒閣啦黃國昌」。
對此，黃國昌表示，昨天的漫罵也不是林淑芬第一次做的，她就躲在議場後方直播拍不到的地方穢言穢語，進行毫不理性的謾罵，黃國昌問，民進黨現在是進入黑道治國的狀態了嗎？在國會議場無法用說理說服大家的方式，結果用漫罵三字經的方式，好像黑道的小混混在街頭叫囂，實在讓人遺憾。
黃國昌說，當台灣社會民主討論的品質已經低落到用這三個字進行情緒性的謾罵，那真的是將台灣民主政治的品質向下沈淪。
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