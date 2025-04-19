批林淑芬罵「臭俗辣」像小混混 黃國昌：3字送給賴清德？

民進黨立委林淑芬昨在立法院議場開轟民眾黨團總召黃國昌「臭俗辣」、不敢提倒閣。黃國昌今上午受訪表示，現在民進黨是進入黑道治國？不能說理就用謾罵，「像黑道小混混在街頭叫囂」，若不敢讓總統一起重選，這三字是否要完整送還給賴清德？

黃國昌今出席民眾黨共識營，會前受訪被問及林淑芬嗆不敢倒閣，黃笑說，林淑芬昨天就是罵三字經，但這也不是第一次謾罵，過去好多次都躲在議場後方，因為直播拍不到，就用各式粗言穢語謾罵，現在民進黨是進入黑道治國？不能說理就用謾罵，很像黑道小混混在街頭叫囂。

黃國昌說，林淑芬一開始質疑公投為何不提法案，後來發現民眾黨早就提過，但從未被排案，林發現是搞錯就惱羞說「不敢提倒閣」，如果按照林淑芬邏輯，是不是也要稱賴清德總統不敢面對民意？要重選可以，連總統都一起重選。

黃國昌強調，如果要測試最新的民意，那三個字是不是要原原本本的送還給賴總統，「難道林淑芬也認為賴總統是她講的那三個字嗎？不敢總統重選的，那三個字也要送給民進黨嗎？」