【即時短評】陳菊請假四個月 監院選擇性辦案成雞肋院

監察院為國家憲政體制中的監察機關，其設立初衷即在於保障行政中立、防弊查貪。然而，隨著時代演進與社會觀感轉變，監察院屢遭批評為「雞肋院」，食之無味、棄之可惜。在當前政局與公共期待下，其功能與作為，愈來愈顯得與民意脫節。

近日，監察院以「是否具有中國資金背景」為由，擬對蝦皮購物申請自動調查，引發質疑。蝦皮雖為民眾日常網路購物的重要平台，但至今並無確切證據顯示其與中資有明確關聯，監察院此時高調介入，給人一種「沒事找事」的觀感。

光電弊案、超思雞蛋案等爭議在前，此刻又為共諜案頻傳之時，監察機關卻似乎「選擇性聚焦」，讓人不禁要問：是否避重就輕，將輿論視線引導至政治正確的安全議題上，迴避真正的「打老虎」議題？

尤其令人關注的是，監察院長陳菊因病請假，至今已逾四個月，監察院的整體運作似乎未受影響。這固然說明體制運作的穩定性，但也進一步讓社會反思：一個首長長期缺席、機關照常營運的組織，其存在的必要性為何？是否早已淪為象徵性的制度裝飾？

面對外界關注的重大爭議與弊案，譬如共諜案，政府體制內究竟還藏了多少「披著綠衣的中共同路人」，監察院少有主動積極的調查作為，反而是在某些政治或意識形態敏感議題上展現「高度警覺」，如此選擇性行動，無助於提升公信力，加深外界對其政治傾向「綠化」的質疑。

監察院若希望改變「雞肋」形象，關鍵不在「表態積極」，而在「選題得宜」。監察院若不願直面社會質疑聲音，自求獲取社會信任、制度改革，選擇在「邊角議題」上頻頻出手，維護抗中下的政治正確，不僅難以扭轉形象，甚至可能加速其被邊緣化的命運。

台灣社會需要一個能發揮實質監督功能，對公權力不偏不倚的監察機構，而不是一個在敏感議題上積極表態，卻對實質弊案敬而遠之的機構。否則，就是真正的雞肋院。