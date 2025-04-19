陳菊臥病請假4個月拚積極復出 遭質疑該自覺請辭

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月，遂生政務官是否能請假這麼久的討論。公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠說，應無違法問題，但若認為監察院長一職於國家有貢獻，這時該辭職了。監院回應，陳菊請假按規定，一切合法。

陳菊因治療腦血管阻塞在高醫住院、復健中，就連前總統蔡英文、副總統蕭美琴也前往探病。從陳菊身體出現狀況起開始請假，至今已約4個月。

對於陳菊是否能請假4個月以上，桂宏誠表示，陳菊是政務官，現在一般做法上，對於政務官也適用公務人員請假規則，不過公務人員請假規則是保障做到65歲退休的常任文官，這是種職務保障，政務官沒有職務保障，陳菊任期現剩一年多。這2、30年來，沒有碰到一個院長請病假這麼久，都還繼續在職。如果按照公務人員請假規則，陳菊要適用的話，她自己也覺得應該適用的話，政務官跟事務官還是要有區別，看她自己有無覺悟。

桂宏誠說明，以一般公務人員來說，一年度的不扣薪病假有28天，陳菊已經跨年度，即便從今年開始計算，也已經超過28天。一般公務人員經過長官、首長同意，可以繼續請病假，但陳菊就是首長，那怎麼辦？監察院人事室處理此事，一定把陳菊當成公務人員來看，當然也全部適用，可以說她沒有違法問題，因的確沒有法令規定，她上班時間那麼少是可以的，因為有些公務員真的有這個狀況。

桂宏誠說，現行請假規則是公務人員的權益保障，政務官沒有權益保障，陳菊還要適用的話，監察院人事室可能也會給她建議，但他終究覺得還是不太妥當，如果她覺得說自己的工作很重要，院長的職務對整個國家很有貢獻的話，其實這時該辭職了。

監察院秘書長李俊俋表示，陳菊請假均依照相關規定辦理，一切合法。至於外傳陳菊請親人代為遞出辭呈，由於監察院長任免權屬總統權限，監院無任何相關消息亦無任何評論。

監院人士指出，陳菊從4月起已經向監察院請延長病假，依照公務員請假規定，2年任職時間延長病假不得請假超過一年，陳菊的任期可以到明年7月30日卸任，若按照請假時間推算，不會超過延長病假規範。陳菊以繼續請假方式，有積極復出準備，而非請辭。