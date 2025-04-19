快訊

山下智久在台灣！3度合體周杰倫 交情內幕曝光！

75歲黃呂錦茹長時間偵訊 蔣萬安：相當不捨、一定聲援

川普又出招！美國COVID網站改版 主打「中國實驗室外洩為真正起源」

重啟核三公投逕付二讀 周春米譴責：不顧屏東人

中央社／ 屏東縣19日電

民眾黨提出重啟核三公投案，立法院昨天逕付二讀，屏東縣長周春米18日晚間在社群平台貼文表示，譴責沒有專業討論、不顧屏東人的粗暴作法，用最嚴厲態度堅決反對。

民眾黨昨天拋出重啟核三公投提案，提出經安全評估後重啟核三，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」民眾黨立法院黨團指出，公投案在民調獲得7成支持。

周春米在臉書（Facebook）發文表示，不容藍白聯手讓核三重啟公投逕付二讀，嚴正聲明屏東人無法接受如此粗暴草率程序；藍白以多數暴力惡劣手段，將屏東人生命安全，作為政治角力籌碼。譴責這種沒有專業討論、不顧屏東人的粗暴作法，更要用最嚴厲態度表達堅決反對。

周春米指出，核三廠位在墾丁國家公園，運轉至今40年，5月17日即將完全除役，正式走入歷史，屏東人長期承擔風險，終於盼到這一刻，在野黨卻完全不尊重屏東人，以粗劣過程提出不負責任的公投，讓人痛心不已。

周春米認為，屏東正一步步走向永續發展、乾淨能源未來，核三廠除役是法律明文規定，要重啟或延役，絕對不是簡單公投是非題，沒有嚴格評估專業程序，沒有充分討論審慎修法，枉顧安全，「門都沒有」。

民進黨籍屏南立委徐富癸也發文表示，當然關心電力穩定，但屏東人更關心安全、生命財產保障。核三從1984年運轉至今，設備老舊、斷層風險、核廢料儲存空間即將飽和，延役不是一句「要延就延」，而是至少5到7年評估與工程期，還要地方政府同意，不是一句公投就能解決的事。

公投 周春米 核三廠

延伸閱讀

因應美國關稅政策 屏東縣長周春米：啟動四大應變、四項補助

屏東子弟牽線 縣府與美國賓州德拉瓦郡締結姐妹縣

與德拉瓦郡締姐妹縣 屏東縣長周春米：台美地方交流新突破

周春米赴台灣祭與樂迷同樂 賴總統驚喜獻聲

相關新聞

黃呂錦茹無保請回 林沛祥：北檢正式成中華民國新東廠

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案涉造假，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川今無保請回，2名黨工收押禁...

批林淑芬罵「臭俗辣」像小混混 黃國昌：3字送給賴清德？

民進黨立委林淑芬昨在立法院議場開轟民眾黨團總召黃國昌「臭俗辣」、不敢提倒閣。黃國昌今上午受訪表示，現在民進黨是進入黑道治...

【即時短評】陳菊請假四個月 監院選擇性辦案成雞肋院

監察院為國家憲政體制中的監察機關，其設立初衷即在於保障行政中立、防弊查貪。然而，隨著時代演進與社會觀感轉變，監察院屢遭批...

陳菊臥病請假4個月拚積極復出 遭質疑該自覺請辭

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月，遂生政務官是否能請假這麼久的討論。公務人員保障暨培訓委員會前委員桂宏誠...

監院查蝦皮涉中資 前監委：憲法賦予的調查權僅針對公權力

監察委員賴振昌、賴鼎銘日前表示，國人慣用的蝦皮購物平台疑具中資背景，影響我國資安及經濟主權，將申請自動調查。此消息一出，...

蔣萬安提倒閣促團結「梭哈」 在野需要一場關鍵勝仗

檢調由南到北偵辦綠委罷免涉幽靈連署案，17日箭指國民黨台北市黨部，北檢約談、聲押市黨部主委黃呂錦茹。國民黨主席朱立倫退無可退，親下動員令率公職前往北檢外抗議，台北市長蔣萬安也走上街頭，並且拋出倒閣說。大罷免藍軍一路被動挨打，如今再面臨司法戰及罷免投票割喉戰，國民黨能否從街頭、國會、倒閣全面改選，反守為攻，也到了最後抉擇與決戰階段。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。