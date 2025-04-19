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426戰獨裁 朱立倫：全民向賴清德怒吼

聯合報／ 記者張曼蘋王千豪游明煌江婉儀／台北報導

國民黨主席朱立倫號召群眾四月廿六日上凱道，抗議賴清德總統獨裁、罷免賴清德，新北市長侯友宜及基隆市長謝國樑昨表態參與。民眾黨主席黃國昌說，民進黨把司法與媒體當成專制獨裁工具，所有台灣人都要站出來反抗。內政部長劉世芳強調，會全力執法，希望都能和平落幕。

朱立倫表示，四月廿六那天屬於全台灣，共同為了反惡罷、戰獨裁，尤其是護民主，不能讓獨裁者掠奪大家的民主，不能再讓獨裁者揮霍，當司法大刀砍向人民、砍向所有在野黨，希望包括民眾黨在內所有朋友，一起上凱道把怒吼的聲音，發向那位躲在總統府裡面的獨裁者賴清德。

黃國昌表示，民眾黨秘書長周榆修告知，朱立倫已責成國民黨秘書長黃健庭主動來電邀約，若相關細節有更具體內容，會再對外說。

黃國昌說，從民眾黨前主席柯文哲的案子可以看到，民進黨無法無天，把司法當作政治工具，還有什麼事情做不出來？司法檢調變成政治攻擊工具，民眾黨部都可以搜索，已經嚴重傷害台灣民主法治，「今天柯文哲，明天任何人」。民進黨成為自己過去最討厭的模樣，「綠共跟紅共完全零距離」，幹的事情完全一樣。

劉世芳昨表示，「我們會全力執法」，警政署會按照集會遊行法，各黨各派如果要在台灣大街小巷做任何活動時，希望能按照警政署律定、跟集會遊行法相關的規定來辦理，希望都能和平落幕。

司法 民眾黨

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