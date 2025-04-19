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新聞眼／檢察官怎與政治共舞

聯合報／ 本報記者王聖藜

檢察官遍地開花辦大罷免一階連署造假案，不惜以搜索、聲請羈押禁見鎖定藍罷團，劍指藍營台北市黨部大本營。但查辦偽造文書、個資法輕質罪行，檢方祭高強度強制處分，為司法實務上所僅見，檢察官風生水起，更顯體制對政治只懂得屈從。

台南查辦王定宇、林俊憲罷免連署點燃頭香，台北接續偵辦吳思瑤、吳沛憶連署案，搜索票追到國民黨北市黨部，新北檢辦蘇巧慧、李坤城、吳琪銘、張宏陸連署案，雄檢接力辦許智傑、黃捷連署案，案子都在發展。

檢察官為連署案全國動起來，一波未平一波又起，好奇的是，為何只選藍罷團查辦，是犯罪嫌疑人本身的顏色？抑或是檢察官辦案心中有顏色？

人事倫常有先來後到，案子受理有先後，司法看待告發的每一案，應一視同仁。檢察官有案子擱著不辦，專挑討好執政者的辦，自失執法人應有高度。

今天詐欺案讓重點地檢署案量暴增、檢察人力吃緊，是現實上的困境，檢察有限資源卻投注在區區連署案上，為了哪樁？

死亡、偽簽、代簽、抄名冊的連署，固然違反既有法制，不過，罷免立委是政治議案，人民更在乎的是與個人法益有關的切身小案，老百姓等一個公義的小確幸不到，倒見司法大軍查辦連署案「對接」政治，難怪檢察權揮不去配合行政權的質疑。

偽文及個資法非重罪，搜索取證已前所未聞，尤其再以勾串滅證聲請羈押疑犯，處理此案更違反比例原則。

共諜案事涉叛國，比起假連署傷害國家安全，重要幾倍都還不止，共諜的串證技巧更勝於偽造文書刑事犯，當查出共諜來自總統府、外交部都不見檢察官搜索行政機關，查連署案卻直搗在野黨黨部，辦案標準為何？

政治人物搞鬥爭是本業，但檢察官不是，民主法治的價值與司法威信的累積，都守成不易，檢察官行使偵查權，不能與政治共舞。

司法 檢察官

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