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倒閣能否成功 關鍵在藍白合

聯合報／ 本報記者程平

用倒閣、國會改選來面對罷免，這些聲音在國民黨內一直存在，但遲遲未有定論，主要是擔心民眾黨若不支持，無法通過國會過半門檻，更擔心重選國民黨會贏嗎？在野還能過半嗎？然而，因為國民黨有幾個特定選區立委面臨被罷免的高度危機，主動求戰重選，未必會全盤皆墨。

對於國民黨區域立委來說，這場大罷免難守、難攻。因現行制度罷免門檻低，且罷免是被罷者一個人的武林，無法進攻，既然最終要戰，不如跟民進黨對手好好拚一場，雙方才能互有攻防。

至於是否能在立院過半完成倒閣，迫使賴清德總統必須決定是否解散國會，以現行國會三黨不過半的結構看來，首要尋求民眾黨奧援，若民眾黨有其自身考量、無法支持，但國民黨已主動出擊，接下來這議題會變成民進黨的燙手山芋，若不跟，勢將失去大罷免的正當性。

一旦倒閣，國會重新選舉，在野還能掌握過半席次？民進黨要在短期內推出能逆轉勝的人選其實不容易；對國民黨來說，與其被動被罷免不如主動出擊，甚至換人上場也不是不可能，所以才會有幾位美女刺客被點名。

不分區席次方面，民進黨有幾個小綠政黨虎視眈眈，瓜分票源，國民黨只要好好規畫人選，依政黨比例分配席次，未必吃虧，也可訴求國家機器搞獨裁，激化藍營選民進場投票。民眾黨部分，前主席柯文哲陷京華城案後支持觸底，但從各方民調中也可看出仍能維持一到兩成的基本盤，仍可望保底。

國民黨若有機會化被動為主動，在野聯手過半的態勢仍有很大機會能夠維持，頭痛的反倒會是民進黨。關鍵在於藍白能否記取教訓，攜手合作，這才是倒閣能否成功的關鍵，否則一切都是空談。

國民黨 民進黨 罷免

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