倒閣說／柯建銘：趕快提 吳思瑤：不起舞

台北市長蔣萬安主張倒閣，綠營內意見分歧，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨若敢提倒閣，他一定支持，但民進黨團幹事長吳思瑤說，不必要隨之起舞，天下沒有執政黨倒自己的閣。民進黨人士說，傾向不支持倒閣仍是黨內多數意見，透過大罷免、補選翻轉國會席次，比解散國會重選更有把握。

行政院長卓榮泰過去曾說，希望藍白有勇氣提案倒閣，國會改選。但卓揆昨對倒閣議題表示，縱然是對的事情，也要由對的人、在適當的時機談起，才有可能。他已講過數次，或許當時其他政黨胸有成竹、自信滿滿，所以不予理會；但是發展至今，人民是否同意，是一個重要的議題。倒閣就憲法而言，行政院是被動的，他沒有任何評論。

柯建銘表示，至表歡迎，國民黨不要縮，趕快提。這無關力挺卓榮泰與否，因為大罷免、大成功之後，立委也是要改選，國民黨若要直接倒閣，立委直接改選那也可以。

吳思瑤表示，蔣萬安丟出來急就章救火式倒閣論，民進黨沒有討論也不會隨之起舞，天下沒有執政黨會倒自己的閣，任何方式阻擾公民行使權利都難以接受，且民進黨是被提倒閣的一方，應該要先問在野黨是否認真要倒閣，到底是政治話術，還是黨中央到立院黨團的一致看法。

民進黨人士表示，儘管柯建銘喊出支持倒閣，但黨內主流意見仍認為，目前在野黨意見尚未彙整完畢，應謀定而後動，目前論述主軸統一口徑為「倒閣與否，應先問民意是否支持」。

記者張曼蘋／台北報導

綠營針對大罷免祭出司法戰，台北市長蔣萬安建議立法院倒閣。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨表示，不是讓民進黨「選輸翻桌」，最好方式就是總統跟國會一起重選。

黃國昌表示，過去幾個月高喊解散國會的是哪個政黨？就是民進黨，民眾黨立場一直很清楚，如果要倒閣，並不是讓民進黨「選輸翻桌」，是要讓賴清德下台，最好方式就是總統跟國會一起重選，否則重選國會後，賴清德還在位，這就是送給民進黨選輸翻桌的機會。

民眾黨團副總召張啓楷強調，要讓總統一起改選，重要的關鍵是如果倒閣後，立院解散，台灣就會有六十天空窗期，沒有國會可監督行政部門跟賴清德，呼籲全面改選、請賴清德一起下台。