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新聞幕後／倒閣意見分歧 蔣萬安驚天一呼 恐無疾而終

聯合報／ 本報記者唐筱恬

台北市長蔣萬安建議立法院推動倒閣，國民黨主席朱立倫昨雖對外稱不排除，但據了解，國民黨中央未有相關規畫，且藍委對倒閣仍意見分歧，且有人覺得最佳時機點已過。蔣萬安驚天一呼，恐怕經過一夜就無疾而終。

行政院長卓榮泰在今年農曆年前，曾因不滿總預算被砍，嗆藍白不如提倒閣，且藍營在第一階段連署罷免時一度情勢不利。據了解，當時來自藍營中部要角確實拋出風向球，釋出倒閣、國會重選的看法，但因朱立倫私下不同意而未有進展。

朱立倫昨罕見出席國民黨立院黨團大會，下動員令要藍委響應四月廿六日凱道「戰獨裁」遊行。據悉，朱立倫在會中一度開玩笑稱，「沒來北檢的人，我有點名喔！」但隨後話鋒一轉強調，「沒來沒關係，遊行一定要參加」。

對於蔣萬安開第一槍提出倒閣論，據了解，昨天的黨團大會並未特別討論，但引發藍委一陣緊張，有北部藍委疑惑，是否是台中市長盧秀燕的想法？而中部盧系藍委也訝異，難道蔣萬安串連台北立委推倒閣？結果發現都不是。

藍委私下議論紛紛，力挺倒閣派主張，被罷免的立委一路挨打，不如讓國會重選；反倒閣派則認為，藍委反罷免反了好幾個月，現在只要拉高遭司法打壓氣勢，就會熬過大罷免，何必重選？

原本倡議倒閣的中部要角，聽了蔣萬安說法也大吃一驚，認為先前卓榮泰不斷嗆藍白、總預算提覆議時，才是在野黨提不信任案的好時機，如今關稅戰進入九十天談判期，提倒閣案反讓社會動盪，給民眾「來搗亂」印象。

其實，國民黨對倒閣態度一直裹足不前，最關鍵的還是民眾黨不贊成，民眾黨主席黃國昌昨雖稱「最好方式就是總統跟國會一起重選」，但藍營人士都嗅得出白營反對的訊號。蔣萬安無預警點燃倒閣之火，恐怕經一夜議論後，終究還是熄火。

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