戰獨裁 國民黨Q版貼紙曝光「大罷免若贏院長柯建銘」

國民黨今晚再度到台北地方法院附近集會，聲援遭台北地檢署聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。國民黨青年軍也在現場發放「戰獨裁」貼紙，其中一款貼紙上面寫著「勒令不同意罷免大罷免退散、大罷免若贏，院長柯建銘」，吸引不少人上前索取。

國民黨今晚8時再度號召民眾至位於台北地方法院附近的愛國西路與博愛路路口，聲援黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫，國民黨立委賴士葆、李彥秀、許宇甄、王鴻薇、羅智強、徐巧芯等立委等場宣講，現場也有不少民眾到場支持，包含不少年輕面孔。

國民黨發言人楊智伃在宣講時展示黨中央製作的「戰獨裁」貼紙，一款貼紙上面寫著「勒令不同意罷免大罷免退散、大罷免若贏，院長柯建銘」，也有一款貼紙寫著「勒令大罷免退散，貪汙腐敗民進黨」，另有一張貼紙上為Q版民進黨立院黨團總召柯建銘，並寫著「禁止吸菸、禁止惡霸」。

楊智伃表示，這次國民黨青年軍在空戰、網路上做了非常多的努力，非常多創意，歡迎民眾一起貼上貼紙，透過貼紙把不敢講的話講出來，用貼紙表達大家的心聲，用貼紙表達自己堅定的信念，用貼紙讓大家一起來參與這場公民運動。