美國兩黨議員聯合訪台 承諾對台灣支持不變

（德國之聲中文網）本周，美國共和黨和民主黨議員在特朗普第二任期首次聯合訪問台灣。

周五（4月18日）下午，台灣總統賴清德會見了美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席、共和黨參議員裡基茨（Pete Ricketts）。同行的還有共和黨參議員巴德（Ted Budd）和民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）。

此次訪問正值美中之間的貿易戰如火如荼之際。一些人士警告稱，中國可能會因此對台灣采取行動。

特朗普曾多次指責台灣“竊取”美國的芯片產業，還聲稱“台灣應為自身防衛向我們付費”，這引發了人們對美國是否會在中國攻擊台灣時積極介入感到擔憂。

“即便政權更替，美國對台支持不變”

裡基茨在與賴清德會晤時表示，台灣是美國長期以來的朋友及伙伴，訪團此行也展現出美國國會跨黨派長期以來對台灣的支持，即便行政權更迭，這份支持依然不變。

裡基茨說：“美國致力於印太地區的和平與穩定。我們希望看到台海和平，反對任何單方面改變台灣現狀的行為。”

賴清德在會晤時表示，在裡基茨與庫恩斯的支持下，美國國會持續透過國防授權法案以及年度綜合撥款法，納入多項協助台灣的具體倡議及資源，讓台美伙伴關系更加緊密，他要代表台灣人民表達由衷感謝。

賴清德說，面對中國大陸的文攻武嚇，台灣會致力推動國防改革，提升全社會防衛韌性，讓國防預算從目前約佔GDP2.5%能夠達到3%以上，來提升自我防衛能力。

裡基茨表示，期望台海之間的分歧能以和平方式解決，不應有任何脅迫或武力威脅。為此，美國將繼續協助台灣自我防衛。美國國會在支持台灣自我防衛方面擁有廣泛共識。

裡基茨提到，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將幫助亞太地區應對中國作為優先事項。

此前，庫恩斯在訪問中表示，盡管面臨挑戰，與台灣的會談“充滿樂觀和前瞻性”。他表示：“我對美台關系即將開啟的強勁新篇章感到樂觀。”

“當然，習近平可能會認為現在是中共采取強硬行動的好時機。”庫恩斯說，“我認為那將是一個嚴重錯誤的決定。他們將面臨團結而有力的回應。”

關稅：台灣已與美國展開談判

特朗普在新一輪全球關稅戰中，對台灣征收的32%關稅，令許多台灣人感到震驚，他們原以為台灣政府已經表現出對華盛頓的忠誠，可以躲過這一打擊。

“不要只看言辭，要看行動，”裡基茨說。他重復了共和黨對特朗普言論常用的一句辯解。

談到貿易問題，賴清德表示他相信借由“台灣加1”的深化合作，將更有助於台灣和美國共同打造“非紅供應鏈”，以更安全、永續的經貿合作關系，因應地緣政治、氣候變遷，以及全球供應鏈重組等挑戰。

裡基茨說，台灣領導人已經與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）展開談判，並將在特朗普宣布的90天緩沖期內迅速行動。

裡基茨一行在周三（4月16日）至周六（19日）訪問台灣，這是他們出訪印太地區行程的一部分。

（綜合報道）

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